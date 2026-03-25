Participante de La casa de los famosos 2026 habría terminado su noviazgo tras exponerse su bisexualidad, dicen

Mucho ha pasado en estas últimas semanas dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Uno de los acontecimientos más sonados fue la relación que comenzó entre Kenzo y Caeli. Con el paso de los días, se fueron acercando más y hasta llegaron a besarse. Sin embargo, todo terminó recientemente tras una discusión. Si bien se pensó que la ruptura se dio por cosas relacionadas con el concurso, ahora se destapa que, aparentemente, se separaron tras ventilarse la bisexualidad de uno de ellos. ¿Qué pasó? Te contamos.

Caeli y Kenzo / Redes sociales

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¿Cómo era la relación entre Kenzo y Caeli dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Durante las primeras semanas, se vio un acercamiento entre Kenzo y Caeli. Lo que comenzó como un shippeo más, derivó en un noviazgo. Y es que la propia influencer se dijo dispuesta a intentarlo con su compañero, dejando claro que irían de forma lenta.

“Un amor lindo, nos estamos conociendo, entonces va a ser bueno para conocernos bien; pero vamos de modo tranqui, no vaya a creer usted que queremos la suite para alocarnos”, indicó.

Cuando Kenzo tuvo la oportunidad de ser líder de la semana, no solo se llevó a la joven a la suite, sino que también la salvó de la placa de nominados. Todo parecía estar bien, por lo que el público se sorprendió cuando él expresó sus intenciones de pedirle un “break”.

Según lo que el influencer les comentó a algunos compañeros, no confía totalmente en Caeli. Siente que la joven se está mostrando muy cercana a Horacio Pancheri: “No sé, como que ya están llegando muchas cosas con Caeli, no sé”, expresó. Los presentes le aconsejaron que no lo hiciera, recordándole que Pancheri ya está comprometido y no le sería infiel en televisión.

A la par de esto, Caeli tuvo una fuerte discusión con Kenzo después de que este no la defendiera durante el encontronazo que tuvo con Stefano en la cocina. Sumado a que ya no se les ha visto tan cercanos como antes, el público considera que ya se separaron.

Caeli y Kenzo / Redes sociales

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¿Cuál sería la razón por la que Kenzo y Caeli se separaron en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

En redes sociales, ha comenzado a circular que, presuntamente, la verdadera razón por la que Kenzo y Caeli terminaron su relación fue por la bisexualidad de ella. Y es que, supuestamente, él escuchó un carrito del exterior mencionándole las preferencias de la influencer.

“Al parecer, lo que provocó que Kenzo terminara con Caeli fue que unos carritos ventilaron que es bisexual. ¡Qué fuerte! Y si le mandaron otro carrito a Kenzo, platicando que la señora de 37 años hasta Only tiene”, contó la página de espectáculos ‘Serios y sinceros’.

Hasta ahora, Kenzo no ha mencionado nada sobre el dichoso carrito o si realmente se separó de la influencer por su orientación. En tanto que Caeli ha optado por no hablar mucho del asunto y continuar con su juego.

Cabe mencionar que la youtuber ya ha confesado en el pasado ser bisexual. Incluso contó cómo fue que se dio cuenta de ello.

Olviden el último tweet.



Al parecer lo que provocó que Kenzo terminara a Caeli fue que unos carritos ventilaron que es bisexual.



¡Qué fuerte!



Y si le mandaron otro carrito a Kenzo platicando que la señora de 37 años hasta Only tiene. #LCDLF6 — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) March 25, 2026

¿Caeli es bisexual?

En 2024, Caeli asistió al programa ‘Montse y Joe’. Durante la plática, narró que descubrió su bisexualidad después de ver un video musical de dos chicas dándose un beso. Aseguró que ese material la ayudó a aceptar “lo que era realmente”.

“Antes, yo me acuerdo de que en una fiesta iban muchos youtubers a ese lugar y me di un beso con una chica. Yo, normal y súper así tranquilo, fui la burla; al día siguiente, videos con títulos burlándose y lo reprimí muchísimo. Y ahora dije: ‘Es el momento de, en verdad, ser tú’”, indicó.

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