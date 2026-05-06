Curvy Zelma se reencuentra con su hermana tras la muerte de su papá y ¿ella le reclama por seguir en LCDLF?

La casa de los famosos de Telemundo sigue generando reacciones en el público y en esta ocasión lo hizo con un emotivo momento protagonizado por Curvy Zelma, quien se mostró vulnerable horas antes.

Como parte de ‘La cabina de las tentaciones’, Curvy Zelma recibió la inesperada visita de dos importantes miembros de su familia, quienes compartieron con la habitante lágrimas y emoción por cinco minutos.

Curvy Zelma junto a su perro Bruno. / Foto: Redes sociales

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¿Qué ocurrió con Curvy Zelma en La casa de los famosos?

Una de las dinámicas que caracteriza la recta final de La casa de los famosos es el inesperado reencuentro de los habitantes con personas importantes que permanecen en el exterior.

En esta ocasión, la elegida para vivir el reencuentro fue Curvy Zelma, quien horas antes rompió en llanto con uno de sus compañeros al sincerarse sobre sus sentimientos tras el fallecimiento de su papá mientras ella permanece en el el reality.

La presentadora vivió un emotivo momento junto a su hermana y su perro ‘Bruno’, durante el breve reencuentro la emoción se desbordó y los constantes “te amo” se hicieron presentes.

“Te amo linda y te extraño. No sé qué está pasando, no sé si estás bien.” Curvy Zelma

Curvy Zelma recibe visita de dos integrantes de su familia en La casa de los famosos. / Captura de pantalla: Ventaneando

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¿La hermana de Curvy Zelma le reclamó por seguir en La casa de los famosos tras la muerte de su papá?

Cabe recordar que durante las primeras semanas de la competencia, Curvy Zelma perdió a su papá, y aunque la producción de La casa de los famosos le ofreció abandonar el reality para acompañar a su familia, decidió seguir en el juego y luchar por llegar hasta la final.

Sin embargo, en más de una ocasión los sentimientos la han invadido al no saber lo qué pasa con su familia en el exterior, por lo que la reciente visita de su hermana la ayudó a poner en orden sus pensamientos y sentimientos.

“Te juro que está todo bien. Quiero que sepas que todo está bien, todo está pagado, todo está en orden, no hay deudas de nada, tranquila. Yo estoy bien”, explicó su hermana a Curvy Zelma.

Ante la insistencia de Zelma por conocer más sobre lo que ocurre con su familia tras el fallecimiento de su papá, su hermana le pidió concentrarse en la competencia y estar tranquila, asegurando “lo estás haciendo muy bien, tienes tu propio fandom.”

El momento no solo generó alegría en Curvy Zelma, también el resto de los habitantes se emocionaron al escuchar las palabras que su hermana le dedicó en medio de las lágrimas.

“Todos te amamos mucho, todo está perfecto, todos estamos bien. Acuérdate de que eres linda, eres fuerte… Eres un alma bonita.” Hermana de Curvy Zelma

Curvy Zelma emociona hasta las lágrimas en La casa de los famosos. / Redes sociales

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¿Por qué Curvy Zelma entró en crisis en La casa de los famosos?

Durante una plática con Josh Martínez, Curvy Zelma no logró contener las lágrimas al admitir que no todos los días dentro de la casa son buenos, pues tras la muerte de su papá hay momentos en los que recuerda que no volverá a ver su rostro.

Pese a que admitió que no busca que el público la vea vulnerable por la situación, externar sus sentimientos frente a las cámaras le permitió recibir mensajes de apoyo y solidaridad.

“Ya no lo voy a volver a ver. No éramos tan cercanos, pero no importa. A veces me acuerdo de su cara.” Curvy Zelma

Curvy Zelma rompe en llanto al recordar la muerte de su papá mientras estaba en La casa de los famosos. / La casa de los famosos Telemundo / IG: UniversoRealityTV

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¿Curvy Zelma abandonará La casa de los famosos?

Desde el fallecimiento de su papá, la participación de Curvy Zelma en La casa de los famosos ha generado dudas; sin embargo, su familia fue clara al mencionar en compartir a través de un comunicado que debe permanecer en la competencia.

“Pedimos que continúe en el programa, siguiendo el curso natural del concurso”, explicó la familia, dejando claro que su deseo es que Zelma pueda llegar a la final del reality show.

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