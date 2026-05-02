La casa de los famosos se tambalea: ¡Reportan posible salida de La jefa! ¿Jessica Ortiz está harta del reality?

Las polémicas de La casa de los famosos de Telemundo continúan, pues ahora se puso en duda la permanencia de ‘la Jefa’, la actriz de doblaje Jessica Ortiz, en la sexta temporada del reality show, ¿será que ella será la próxima en abandonar la casa? Te contamos todos los detalles.

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¿Jessica Ortiz dejaría La casa de los famosos? ‘La Jefa’ desata rumores en el reality show. / Redes sociales

¿Cuáles son las polémicas de la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo?

La sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo ha sido calificada por los televidentes como la más violenta del reality show, donde ya hubo varios peleas y dimes y diretes. Una de las peleas más fuertes fue cuando Kunno se enfrentó a Eduardo Antonio, conocido como ‘el Divo', por hablar de su sexualidad y decirle que era el “lamehuev*s eres tú, de Ángela Aguilar, que quede muy claro que yo lo único que no soy es lamehuev*s, yo soy un tipo más que legítimo”. .

Además, una de las participantes más polémicas fue Oriana Marzoli, quién protagonizó diversos conflictos, uno de ellos con Laura Zapata por un lugar, otro con Kunno por la falta de lealtad y el más fuerte fue con ‘la Jefa’ de La casa de los famosos de Telemundo, cuando su nominación quedó anulada luego de que salió del confesionario.

Todo comenzó cuando ‘la Jefa’ le dijo “Buenas noches, Oriana, te voy a decir a ti y a todos los que pasen al confesionario, el nivel de violencia tiene y debe de bajar, está claro”. Ante esto la influencer venezolana respondió a la líder de la casa: “Pues fíjate te lo voy a decir después de que me expliquen por qué exactamente nos piden en la gala en vivo que paremos, no me interesa estáis creado un clima más hostil”, y la jefa puntualizó “En este momento queda anulada tu nominación, gracias, Oriana”.

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Oriana se peleó con ‘la Jefa’. / Redes sociales

¿La casa de los famosos de Telemundo se queda sin ‘la Jefa’?

Gabo Cuevas detalló en un programa de YouTube que actualmente existe mucha tensión entre los equipos de Endemol y Telemundo de La casa de los famosos, por lo que, reiteró, “el fracaso es lo más probable porque cuando no se trabaja en energía colectiva y se trabaja en grupos, eso divide y es lo que está pasando”.

Y a esto se suma un nuevo problema, y es que según el periodista de espectáculos Jessica Ortiz, quién da voz a ‘la Jefa’ de La casa de los famosos, ya no quiere trabajar en el reality show.

‘La jefa’ ha hablado y es que traigo un chorro de chisme. Resulta que me cuentan que hasta la que ya está harta, harta de la de la producción y harta de la casa, es la misma jefa, la misma voz, la misma locutora, la misma mujer. que hace la voz de la jefa y que en su momento trabajó en Venga la alegría”. Gabo Cuevas.

Además, Cuevas agregó que Jessica pidió “ya no trabajar en Endemol para hacer la casa de los famosos Telemundo, que les dijo ‘Este es mi último año, yo no quiero volver a trabajar’”.

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La casa de los famosos enfrenta especulaciones sobre ‘la Jefa’ y la continuidad de Jessica Ortiz. / Redes sociales

¿Quién es Jessica Ortiz, ‘la Jefa’ de La casa de los famosos?

Jessica Ortiz es una actriz de doblaje mexicana. Es conocida por ser la voz recurrente en español de actrices como Drew Barrymore, Jessica Alba, Michelle Monaghan y Anna Paquin en varias de sus películas. También ha participado en producciones animadas y cinematográficas dando voz a personajes específicos.

Entre sus trabajos se encuentran personajes como Maud Pie en My Little Pony: La magia de la amistad, Tauriel en la saga de El hobbit y Mujer Maravilla en el Universo Extendido de DC. Su carrera en el doblaje comenzó en 1996, cuando en la agencia de locución donde trabajaba se instaló un estudio de doblaje, lo que le permitió acercarse a esta disciplina y aprender con apoyo de Gabriel Cobayassi.

Su primer personaje estelar llegó en 1999 con la película 10 cosas que odio de ti, bajo la dirección de José Carlos Moreno. Es locutora de Disney Junior Latinoamérica y participa en televisión como la voz de ‘la Jefa’ en el reality La casa de los famosos, tanto en su versión de Telemundo como en La casa de los famosos México.

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