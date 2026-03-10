Sergio Mayer revela por qué salió de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, ¿exhibe fraude?

Recientemente, Sergio Mayer se convirtió en el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Esto sorprendió a todos, ya que, al menos en la encuestas extraoficiales en redes sociales, incluidas las de ‘Vaya vaya’, era uno de los más apoyados por el público.

Según los resultados de dichas encuestas, el expulsado tuvo que haber sido Josh Martínez, estrella de realities. Todo esto ha reforzado las especulaciones de que, presuntamente, el actor ya había pactado su salida del show. Tras su salida, Mayer rompe el silencio y revela la verdadera razón por la que dejó el concurso, pese a que, en apariencia, era uno de los favoritos.

Sergio Mayer / Redes sociales

Te recomendamos: Sergio Mayer llora desconsolado en La casa de los famosos 2026 y pide perdón, ¿quiere abandonar la casa?

¿Por qué se dice que Sergio Mayer pactó su salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

El ingreso de Sergio Mayer en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ fue motivo de polémica. Y es que fue presentado como el habitante “sorpresa”, tras confirmarse que Yina Calderón estaría como panelista.

Desde entonces comenzó a circular el rumor de que, presuntamente, ya había pactado su salida del reality. Se dijo que saldría en las primeras semanas, ya que el objetivo de su estancia solo era “subir el rating”.

Incluso se han mostrado pruebas que lo confirmarían. Muchos internautas han revivido videos en los que Poncho de Nigris comenta que Sergio asistiría a ‘Ring Royale 2026’, evento programado para el próximo 15 de marzo.

De Nigris también mencionó el supuesto sueldo que su colega pactó para ingresar al show. De acuerdo con el influencer, a Mayer presuntamente se le pagaría un sueldo semanal de 600 mil pesos, convirtiéndolo en el participante mejor pagado.

“A mí me ofrecieron 35 mi dólares y me dijo (Sergio), me están ofreciendo 30 mil’. Le dije: ‘Pídeles 35, güey. Pues ya estamos rucos, güey, y ya tienes tu nombre y todo’. Es el más famoso ahorita”, sostuvo Poncho.

Sergio Mayer / Redes sociales

Te recomendamos: Sergio Mayer ‘agrede’ al Divo en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, ¿expulsarán al actor?

Esto dijo Sergio Mayer tras salir de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’

Tras convertirse en el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, Sergio Mayer contó la verdadera razón por la que dejó el reality. Y es que, lejos de lo que se pudiera pensar, el actor sostuvo que salió por decisión del público, negando así algún tipo de fraude.

“El público decidió que yo saliera. Yo no me salí; no vayan a confundir; yo jamás voy a hacer eso. Soy respetuoso de mi contrato, de mi contrato. No vayan a decir que yo me salí. Obviamente voy a regresar a mi vida normal, pero yo no me salí y lo aclaro” Sergio Mayer

Reiteró que se había comprometido a “estar hasta donde el público decidiera”, por lo que pidió a la gente no hacer ningún tipo de especulación. Concluyó revelando los planes que tiene en el futuro: “Voy a seguir mi vida normal”, indicó.

Pese a la explicación del famoso, mucha gente no quedó conforme e insiste en que su salida ya “estaba pactada”, pues no se explica cómo supuestamente pasó de ser uno de los más “queridos” a ser el eliminado de las primeras semanas.

Cabe destacar que muchos internautas celebraron la salida de Mayer. Incluso la propia Ferka también aplaudió el hecho. La conductora, a través de redes sociales, escribió: “3ra (emojis de aplausos) Chócalas, amiguis”.

#ÚLTIMAHORA

🚨Sacan al bailarín @SergioMayerb de La Casa de los Famosos #LCFLF6 … y aparece en la Cámara de Diputados como si nada.

Así como lo leen, compañeros: a #Mayer ni para quedarse en un reality lo votaron. Fue expulsado y aun así pretende regresar al Congreso como si… pic.twitter.com/9nfou3hagi — Mónica O. abogada (@Monicao2712) March 10, 2026

¿Quién es Sergio Mayer, tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Sergio Mayer Bretón, mejor conocido como Sergio Mayer

Actualmente tiene 59 años.

Su carrera artística comenzó en los años 80, cuando formó parte del grupo ‘Garibaldi’.

Ha participado en varias telenovelas como ‘La madrastra’ y ‘La fea más bella’.

Fue pareja de Bárbara Mori, con quien procreó a Sergio Mayer Mori.

Su hijo participó en ‘La granja VIP 2025’.

Mira: Sergio Mayer Mori se “compromete” con Carolina Ross y juntos sorprenden con una inesperada noticia