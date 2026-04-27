¡Brujería en La casa de los famosos! Nahomi Mejía asegura que ‘el Divo’ hace trabajitos y destapa cómo

Nahomi Mejía, íntima amiga de Curvy Zelma, alza la voz y destapa lo que sería un escándalo para La casa de los famosos de Telemundo. Nos comparte que no cree en la cara que está dando Eduardo Antonio ‘el Divo’ ante las cámaras, y nos explica el porqué: “Nunca me ha dado confianza. Nos conocimos en Los 50 cuando los 2 participamos en la segunda temporada (2024). Aunque no hubo un problema grave, tuvimos unos roces, porque él no quería que yo ganara. A la hora de pedir votos, él dijo que no me iba a apoyar”.

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‘El Divo’ se mantiene en la competencia de La casa de los famosos México. / Foto: Redes sociales y Archivo TVNnotas.

Nahomí Mejía y sus diferencias con ‘el Divo’

Asegura que, al principio, cuando inició el reality que compartieron, llevaban la fiesta en paz, pero con el paso de los días las cosas cambiaron.

“Le presté parches para cicatrices y ni las gracias me dio. Incluso se los llevó todos cuando fue expulsado. Después, me entero de que empezó a hablar de mi juego y decía que llegué a la final por ventajosa. No sé a qué se refiere, pero bueno. Creo que sus palabras no fueron las adecuadas. No me sorprende que le haya dado la espalda a Curvy y Josh ahora dentro de La casa, cuando se entendía que se iban a proteger. Su juego se me hace patético. Sufre del mal de las mil personalidades para poder encajar y, la verdad, no me gusta nada”.

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¿Por qué Nahomí Mejía opina que al Divo le gusta la santería?

Comparte que, a raíz del apoyo que le da a su amiga, ha recibido mucho hate en redes por parte del fandom del ‘Divo’:

“Su pareja me bloqueó, me ha mandado a su gente a reportar mis cuentas, pero todo cae por su propio peso. A él (‘el Divo’) le gusta mucho la santería. Conozco del tema y solo le digo que, así como pides, te quitan. Estoy segurísima de que tarde que temprano le va a caer todo el peso”. Nahomi Mejía

Cree que ‘el Divo’ hizo un trabajo para poder ganar esta temporada.

“Si te fijas, a cada rato evoca al padrino, cosas que este pueda trabajar. Es más, yo no le tomaría ni el agua, porque puede entrar muchas cosas por ahí. Si nos damos cuenta, él no quiere salir de la cocina. Quiere endulzar el paladar de los habitantes. Quiere vender una imagen que no es, acompañado de toda la santería”. Nahomi Mejía.

Nahomi Mejía acusa a ‘El Divo’ de ser amante de la santería. / Foto: Redes sociales y Archivo TVNnotas.

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¿Quién es el personaje que entró a La casa de los famosos e hizo comentarios transfóbicos en redes a Nahomi Mejía?

Cambiando de enemigos, tras el posicionamiento que hubo entre el actor Fernando Alonso y Curvy dentro del show, Nahomi se hizo de palabras con él en redes: “No me gustó que fuera a hacer ese numerito. Quedó patético. Este problema que menciono viene desde Los 50, donde también él estuvo y donde quedó expulsado casi de inicio. A Fernando lo conozco desde hace años, cuando fui maquillista en TV Azteca y él era actor. Ahora dice que no sabía nada de mí, cuando hemos trabajado en los mismos proyectos, como Hombre tenías que ser, y mira que si yo hablara caerían muchas cosas, porque yo lo viví y sé como es él. Yo no digo mentiras. Y si nos empezamos a investigar, sale perdiendo”.

En mensajes directos, Fernando Alonso hizo comentarios transfóbicos:

“Primero, me dice que me respeta, pero en el otro renglón me dice ‘estúpido’ e ‘imbécil’, y me habla como si fuera hombre. Eso es faltar al respeto. Yo hago público todo esto, porque quiero dejar un precedente. Además, no tengo nada que ocultar. Conmigo no va a poder, y si me quiere demandar o me amenaza, no le tengo miedo y vamos con todo. Al final, el que está haciendo frases transfóbicas es él, yo no”. Nahomi Mejía.

Nahomí es muy amiga de Curvy Zelma y la defiende de todo lo que pasa dentro del reality como lo fue el posicionamiento de Fernando Alonso. / Foto: Redes sociales y Archivo TVNnotas.

Finalmente, aseguró que no se dejará de nadie.

“No tengo enemigos en este medio. No me he dado a conocer por ser así. Soy una mujer trans que trata de abrirse paso en este tipo de formatos. No permitiré que me falte al respeto y haga estos pronunciamientos homofóbicos. Me estoy capacitando. No voy a permitir que me difame ni me falte al respeto. Si esto tiene que pasar a cosa legal, se hará”. Nahomi Mejía.