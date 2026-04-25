Kimberly, ‘La más preciosa’, se pelea a golpes en pleno reality y le lanzan agua... ¿expulsada? VIDEO

La influencer mexicana Kimberly, ‘La más preciosa’, vuelve a las críticas en redes sociales, luego de protagonizar un polémico momento en un reality en el que se encuentra participando. El conflicto escaló a niveles muy altos, incluyendo agresiones físicas. ¿Le expulsarán?

Kimberly ‘La más preciosa’ / Redes sociales

¿En qué reality participa actualmente Kimberly, ‘La más preciosa’?

La influencer, Kimberly, ‘La más preciosa’, participa en el reality: La casa del campo, uno de los proyectos más polémicos del entretenimiento en internet.

Su formato ha sido bien recibido por los internautas, ya que es una propuesta que han clasificado en redes como “sin filtro”. Apostaron por una producción más sencilla, y no es la primera vez que participantes estallan.

El conflicto de Kimberly, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha mostrado, según internautas, que los habitantes viven en condiciones limitadas. ¿Qué pasó exactamente?

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La casa del campo, reality de Puerto Rico / YT: La casa del campo

¿Cómo fue la pelea de Kimberly, ‘La más preciosa’, en el reality La casa del campo?

El enfrentamiento comenzó luego de que uno de los concursantes fuera señalado por presuntamente esconder víveres dentro de la casa. Esta situación provocó la reacción inmediata de Kimberly, ‘La más preciosa’, quien decidió confrontarlo de forma directa frente a sus compañeros.

El momento que detonó la pelea fue cuando Edson Morales, conocido como “Dímelo fea”, arrojó agua a Kimberly, desatando la furia y el enojo de la influencer, quien de manera inmediata defendió a sus compañeras y lanzó una advertencia: no toleraría faltas de respeto hacia las mujeres:

“ Yo soy buena, y como todos somos buenos... también somos malos, simplemente estoy pidiendo un respeto ”, declaró Kimberly.

En medio del intercambio verbal, Kimberly arrojó un vaso con agua al participante, quien respondió de la misma forma, elevando rápidamente la tensión en el ambiente, mientras los demás intentaban controlar la situación.

Aunque el conflicto no pasó a mayores, las imágenes del enfrentamiento se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok y X.

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➖ IMÁGENES SENSIBLES ➖ Fuerte enfrentamiento de KIMBERLY LA MAS PRECIOSA en el reality de bajo presupuesto PR LA CASA DE CAMPO ‼️😳



"Yo soy buena, y como todos somos buenos ... también somos malos" pic.twitter.com/kvWIDDoaz6 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 24, 2026

¿Quién es Kimberly, ‘La más preciosa’?

Kimberly Irene, conocida como ‘La más preciosa’, es una influencer, creadora de contenido mexicana que alcanzó gran popularidad gracias a vídeos virales en redes sociales.

Kimberly comenzó a compartir videos de humor, anécdotas personales y colaboraciones con otros creadores digitales. De manera paralela, es reconocida como una figura dentro de la comunidad LGBTQ+, lo que ha fortalecido su conexión con diversos públicos.

Formó parte, también, de ‘las Perdidas’, colectivo integrado por creadoras de contenido como: Wendy Guevara y Paola Suárez, destacando en distintas plataformas digitales.

En los últimos meses, Kimberly ha sido relacionada con una posible participación en La casa de los famosos México 4, aunque eso no ha sido confirmado.

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