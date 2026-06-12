¡La influencer Karely entra al quirófano! ¿Está grave o se someterá a un cambio estético? “Me despido”

Meses después de que Karely subió al ring de Supernova Génesis, sorprendió a propios y extraños al anunciar que se someterá a un nuevo cambio físico que podría resultar beneficioso para sus prácticas de box. ¿De qué se trata?

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Karely Ruiz revela que se someterá a una nueva cirugía. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la nueva operación que se realizará Karely?

A través de sus canales oficiales, Karely, quien se especula podría unirse a La casa de los famosos México, dio a conocer que planea realizarse una reducción de busto, operación que la tiene nerviosa.

“Me voy despidiendo de estas (bustos); ya no van a estar así de grandotas, van a ser unos limoncitos para ahora sí poder boxear bien y ganar, porque la verdad, no les miento, me pesan cuando estoy boxeando”. Karely Ruiz

Después de bromear sobre el nuevo tamaño de su busto, la creadora de contenido aseguró que solo se trata de una reducción estética con la que busca que se vean: “grandes y levantadas hasta el cuello”, explicó.

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Karely Ruiz rifa una liposucción para sus seguidoras. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Karely se reducirá el busto?

De acuerdo con la empresaria mexicana, eligió operarse nuevamente el busto por decisión propia y, aunque tiene miedo, cree que ya ha aguantado varios procedimientos médicos, como el parto y la lipo, así que pidió que le enviaran sus mejores vibras.

“La verdad, ya no me siento a gusto conmigo misma; a veces lloro y me bajoneo horrible. Yo sé que no me puedo quejar por eso porque hay cosas peores, pero no me siento bien, entonces dije ‘ya’”. Karely Ruiz

En un principio pensó en posponer la cirugía, pero decidió hacerlo lo antes posible porque es una situación que ya no la tenía completamente incómoda y lo mejor era poner “solución al problema”.

Aunque no reveló la fecha en que se realizará el procedimiento, sus seguidores ya le han enviado sus mejores deseos; incluso aseguran que es una decisión que terminará beneficiando completamente su salud.

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¿Cuál es el antes y el después de Karely?

En diciembre de 2025, Karely compartió fotos de antes de sus cirugías que causaron impacto. En las diferentes imágenes se observa a la influencer en sus primeros pasos por el mundo digital, antes de que se convirtiera en uno de los mayores referentes de Internet.

Públicamente, la modelo mexicana ha dado a conocer que antes de incursionar en las redes terminó la preparatoria e intentó estudiar enfermería, pero no concluyó la carrera debido al giro que dio en su vida. Sin embargo, reconoce que desde pequeña buscó generar ingresos, vendiendo dulces afuera de su casa.

Su participación en el programa Mitad y Mitad, donde tuvo el inolvidable desencuentro con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, le permitió tener más proyección; desde entonces, Karely se ha ido abriendo paso poco a poco en la industria.

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