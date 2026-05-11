Esposo de Karely Ruiz ¡se vuelve a lanzar contra Alfredo Adame!: “No voy a disculparme, se lo merecía”

Al finalizar el evento de pesaje y careo del Ring Royale, Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, se le fue a los golpes por la espalda a Alfredo Adame, esto debido a que el actor, en reiteradas ocasiones, se había burlado de la influencer.

Tras lo ocurrido, el también conductor declaró:

“Me dio un tremendo golpazo en la nuca, y como cobarde que es, salió corriendo. Obviamente va a haber una denuncia penal”. Alfredo Adame

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Karely y su esposo reaccionan a posible denuncia de Alfredo Adame / Redes sociales

¿Existe una demanda contra Jhon Echeverry por golpear a Alfredo Adame?

A casi 2 meses de los hechos, platicamos con el DJ y esposo de Karely, Jhon Echeverry, quien nos contó que no ha sido notificado legalmente por el equipo de Alfredo Adame.

“Nunca me llegó nada. De hecho, estuvimos esperando a que llegara (la demanda) y no pasó. Es un tema cerrado. Ya no quiero seguir con lo mismo y pienso que deberíamos dejarlo hasta ahí. No actué con mala intención. Simplemente fue una reacción del momento. Ahora el señor está en sus cosas, y yo en las mías”, dijo el esposo de Karely.

Alfredo Adame es agredido por el esposo de la influencer Karely el 14 de marzo. / Capturas de pantalla

¿Por qué Jhon Echeverry no se arrepiente de golpear a Alfredo Adame y rechaza disculparse?

El esposo de Karely, así respondió cuando le preguntamos sobre la posibilidad de pedirle disculpas públicas a Adame: “No voy a disculparme con él, porque se lo merecía. Es una persona grosera e insultó a mi esposa en varias ocasiones. Al final, siempre pondré como prioridad a mi familia. Mi esposa y mi hija están por delante de todos. No permitiré faltas al respeto hacia ellas. Me llevaré a quien sea”.

El esposo de la influencer no coincide con quienes piensan que no debió haberle pegado a Alfredo por ser una persona mayor. “No importa que sea un señor mayor. A sus años debería aprender a respetar. Ha estado en varias polémicas por golpear a mujeres y no tiene derecho a venir a insultar o faltar al respeto a todo el mundo, solo por tener 67 años. Así tenga 50, 60 o 70, 10 o 20, debe respetar”.

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Karely y su pareja Jhon Echeverry tienen una hija. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Alfredo Adame es misógino? Jhon Echeverry lo acusa de atacar a mujeres y defenderse con polémicas

El esposo de Karely nos dijo por qué cree que el Golden boy se enfrenta a las mujeres: “Seguramente tiene problemas con ellas por el hecho de que no se dejan. Se paran en sus posturas y se defienden. Él se pone con ellas como si fueran hombres. A veces, hay que dejar esos conflictos de lado. Lamentablemente, él vive de la polémica”.

Echeverry reiteró que Alfredo llegó a agredir a su esposa. Le preguntamos si considera que Adame es misógino, y nos dijo: “¡Lo es 100%! Recuerdo que ese día Karely le iba a decir unas palabras, y este señor ya quería ir a golpearla. Por eso me tocó llegar con un golpe. Estoy seguro de que la hubiera podido (golpear). Se ve que es así”.

¿Qué le pasó a Alfredo Adame? Confirma que tuvo vértigo previo a su combate en Ring Royale. / Redes sociales

¿Cómo logró Karely Ruiz vencer a Kim Shantal en Supernova: Genesis pese a entrenar solo una semana?

Finalmente, el esposo de Karely, opinó acerca de la victoria de Karely sobre Kim Shantal en el Supernova: Genesis.

“Fue difícil la preparación de mi esposa, porque todo lo hizo en una semana, pero se logró el entrenamiento y la victoria. La cosa se puso muy padre. Ella fue una rival muy fuerte y se dio mucho espectáculo”.

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Kim Shantal se enfrentará a Karely tras baja de Lupita Villalobos. / Redes sociales

¿Cómo inició la pelea entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry por Karely Ruiz en Ring Royale?

Karely y su esposo Jhon Echeverry



Alfredo empezó a insultar a la influencer y fue en ese momento cuando Jhon se acercó a él y le soltó un golpe.



Adame dijo en una entrevista: “Me dio un tremendo golpazo en la nuca… Como cobarde que es, salió corriendo, y luego mi entrenador le partió la madre. Es un cobarde. Obviamente, va a haber una denuncia penal. Cometió un delito que lo puede llevar a la cárcel”.



Jhon publicó: “Me tocó educar al pinche anciano para que le siga diciendo p*ta a mi esposa. Las mujeres se respetan”.



Karely dijo a la prensa: “Él es una persona que ya venía atacándome. Yo también asumo mi responsabilidad. También hablé mal de él. Como cualquier pareja que defiende a su esposa, yo creo que otra persona hubiera hecho lo mismo. No se aguantó. El que se lleva se aguanta”.

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