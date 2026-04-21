¿Karely vs Kim Shantal? Poncho de Nigris adelanta duelo en Supernova 2026 tras baja de Lupita Villalobos

Poncho de Nigris reveló que Karely será la rival de Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026, luego de que Lupita Villalobos se bajó del ring por problemas de salud, ¿qué dijo el empresario y actor? Te contamos todos los detalles.

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Poncho de Nigris abren la posibilidad de ver a Karely y Kim Shantal como rivales en Supernova. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos y por qué canceló su participación en el Supernova: Génesis 2026?

Lupita Villalobos dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia tras tener fuertes dolores de cabeza durante días, por lo que le hicieron diversos estudios: “Oigan, pues me hospitalizaron por un dolor de cabeza muy intenso, ya tenía varios días con él, estamos esperando el diagnóstico, el dolor está siendo controlado por el medicamento porque, de verdad, duele mucho, pero esperemos que todo bien, los mantendré informados”, dijo la influencer a través de sus redes sociales.

Ante esto, Netflix dio a conocer en un comunicado que Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre la cubierta y la superficie del cerebro, según Medline Plus, por lo que se tomó la decisión de que no suba al ring contra Kim Shantal.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos esta fue diagnosticada con un hematoma subdural. Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México en el evento programado para este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México”. Netflix.

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¿Karely peleará contra Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026?

Poncho de Nigris dijo que Karely se enfrentará a Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026, tras la baja de Lupita Villalobos, luego de que el exparticipante de La casa de los famosos México 2023 inicialmente dijo que la creadora de contenido no podría pelear en el evento por el contrato que tenía con Ring Royale.

Además, el empresario llegó a decir que quién también era una opción para el evento de Netflix era Marcela Mistral, quién derrotó a Karely en Ring Royale 2026.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo, Karely, a salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”, escribió De Nigris a través de sus redes sociales.

No obstante, hasta el momento, Netflix no ha confirmado que Karely sea la rival oficial de Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026.

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Las declaraciones de Poncho de Nigris abren la posibilidad de ver a Karely Ruiz y Kim Shantal como rivales en Supernova. / Redes sociales

¿Qué dijo Kim Shantal sobre su nueva rival?

Kim Shantal dijo en un encuentro con medios donde estuvo presente TVNotas que el empresario “no puede pedir nada, él trabaja para su marca, yo estoy esperando una respuesta, es algo que él tendría que consultarlo con la marca, si está bajo mi mismo perfil, peso y condiciones, yo no tengo problema. No creo que le hayan pedido”.

Además, destacó que “están en busca de una rival para mí, yo solamente pido que se presente alguien con el mismo perfil que a mí me estaban pidiendo, por lo que he trabajado estos tres meses, que sea una persona en el peso que yo estoy trabajando, no me van a querer poner como la capa para salvar el evento y que mi salud se vea afectada ante esto”.

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