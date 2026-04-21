¿Alana Flores se retira de Supernova: Génesis 2026 como Lupita Villalobos? El anuncio que hizo desata sospechas

¿Alana Flores es otra baja de Supernova: Génesis 2026? La creadora de contenido hizo un fuerte anuncio qué dejó boquiabierto a más de uno, ¿será que está en riesgo su participación en el evento contra Flor Vigna? Te contamos todos los detalles.

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Alana Flores protagoniza la pelea estelar de Supernova: Génesis 2026 contra Flor Vigna. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alana Flores y Flor Vigna?

En marzo, Alana Flores acusó al equipo de Flor Vigna de provocar presuntamente una caída a su mamá. “La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar”, dijo la influencer en su cuenta de X, antes Twitter.

Además, destacó que no se subiría al ring sin careta porque respeta “el deporte, por eso me lo tomo en serio y sé lo peligroso que sería”.

No obstante, Flor Vigna negó la versión de la mexicana: “Estamos en un evento de prensa en el que hay un montón de personas… hay un montón de cámaras y nadie grabó eso porque no existió. Es un golpe bajo decir que queremos tirar a su mamá por las escaleras”.

Entre las polémicas de la pelea de Alana Flores y Flor Vigna no solo estuvo el uso de careta, sino el peso, que fue otro de los problemas que señaló la mexicana, quién inicialmente se pelearía con Samadhi Zendejas, pero la actriz se bajó del ring.

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Alana Flores denuncia que su madre fue agredida presuntamente por Flor Vigna, ella le respondió. / Redes sociales / captura de pantalla

¿Alana Flores se retira de Supernova: Génesis 2026?

En entrevista con Marca, Alana Flores hizo una gran revelación sobre su participación en Supernova: Génesis 2026, luego de que Lupita Villalobos se retiró de la pelea contra Kim Shantal por problemas de salud,

La influencer dijo estar dispuesta a pelear contra cualquier rival y aunque, reiteró que, no se baja del ring, sí destacó que podría tratarse de su última pelea de box.

“Yo estoy dispuesta como a pelear con quien sea que me pongan enfrente, pero lo comentaban en la anterior entrevista, yo no creo seguir después de esto en el boxeo. La verdad creo que esta por fin y oficialmente puedo decir que va a ser mi última pelea”. Alana Flores.

Respecto a su preparación, la influencer mencionó que “ha sido un proceso muy difícil, la planeación estratégica al final no iba a cambiar mucho porque iba a tener que subir de peso con ambas rivales, iba a tener que pelear prácticamente hacia arriba porque yo soy muy chiquita. Entonces la estrategia no ha cambiado mucho”.

“Lo que sí fue muy difícil de asimilar fue toda la cuestión psicológica y mental, sin embargo, la lección que me llevé del cambio de rival es que la pelea nunca fue con ninguna de las dos, siempre fue una batalla para reencontrarme a mí misma y para luchar en contra de todas esas cosas que tengo en mi cabeza que a veces me impiden mejorar o salir adelante”, mencionó Alana Flores.

Al momento, Alana Flores no se pronunció con respecto a la polémica de Lupita Villalobos y su deserción del evento debido a problemas de salud.

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Alana Flores confesó que su pelea contra Flor Vigna podría ser la última de su carrera en el box. / IG: @alanaflorezs

¿Quién es Alana Flores?

Alana Flores es una creadora de contenido mexicana nacida el 15 de diciembre de 2000, conocida por su actividad en TikTok, donde comparte videos sobre su vida cotidiana y su afición a los videojuegos. Su presencia en redes sociales comenzó en 2020, año en el que abrió su cuenta y empezó a publicar contenido de manera constante, lo que le permitió construir una comunidad que actualmente suma millones de seguidores.

Dentro de sus publicaciones, también incluye videos relacionados con rutinas de ejercicio y dinámicas de “prepárate conmigo”, además de momentos personales que forman parte de su día a día. Uno de los contenidos que llamó la atención en sus inicios fue un video publicado en mayo de 2020 junto a su padre, acompañado del tema “I’m Just A Kid” de Simple Plan, lo que contribuyó a aumentar su visibilidad en la plataforma.

En el ámbito personal, Alana Flores ha compartido aspectos de su vida sentimental en redes sociales. En 2022 inició una relación con el creador de contenido conocido como BarcaGamer, con quien posteriormente terminó. Más adelante, dio a conocer su relación con el futbolista Sebastián Cáceres, jugador del Club América.

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