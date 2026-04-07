¿Canelo Álvarez se retira del boxeo? Anuncia que estudiará la universidad ¡Del ring de boxeo al salón!

Saúl ‘el Canelo’ Álvarez es un deportista destacado por su desempeño en el ring, pero ahora sorprendió al anunciar que entró a la universidad a los 35 años, ¿qué dijo el boxeador, dónde y qué carrera estudiará? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué va a estudiar ‘Canelo’ Álvarez en la universidad? / Redes sociales

¿Dónde estudiará la universidad Saúl ‘el Canelo’ Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez compartió a través de sus redes sociales que formará parte del ciclo 2027 de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, dando a conocer su decisión de retomar una etapa académica tras años de abandonar sus estudios por dedicarse al deporte.

En la fotografía, el boxeador aparece sentado frente a una repisa con fotografías y objetos decorativos, sosteniendo un pizarrón estilo escolar. En él se lee “Primer día de universidad”, además de algunos datos escritos a manera de presentación, como el nombre “Saúl Álvarez”, su edad y que le gusta el golf.

“Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”, destacó el campeón mexicano a través de dos historias que subió a sus redes sociales oficiales.

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¿Qué carrera estudiará Canelo Álvarez? Así anunció su ingreso a la universidad. / Redes sociales

¿Qué carrera estudiará Saúl ‘el Canelo’ Álvarez en la universidad?

Saúl Canelo Álvarez dio a conocer que su nueva etapa académica estará enfocada en la carrera de Administración de Negocios, una decisión que acompaña con una visión clara sobre su futuro fuera del deporte.

Entre los datos que incluyó, destacó su aspiración profesional al escribir que quiere ser un “hombre de negocios”, dejando ver el rumbo que busca tomar en esta nueva etapa formativa.

Este mensaje se suma a su decisión de continuar con su preparación académica, ahora enfocada en el ámbito empresarial, donde ya tiene un lugar, pues además de su carrera en el deporte, ‘Canelo’ Álvarez también es boxeador.

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Canelo Álvarez inicia estudios universitarios: su nueva meta fuera del boxeo. / Redes sociales

¿Quién es Saúl ‘el Canelo’ Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un boxeador profesional mexicano nacido el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco. A lo largo de su trayectoria ha competido en distintas categorías, destacando en la división de peso supermediano, donde unificó títulos de organismos como el CMB, AMB, OMB, FIB y la revista The Ring.

Dentro de su carrera, uno de los combates más relevantes ocurrió el 15 de septiembre de 2018 frente a Gennady Golovkin, en el que obtuvo la victoria y aseguró cinturones de peso medio. Ese enfrentamiento fue reconocido como el mejor del año. Posteriormente, en 2019, recibió el reconocimiento como Boxeador del Año por la revista The Ring, consolidando su presencia en el boxeo internacional.

En años recientes, ha enfrentado a distintos rivales de alto nivel, incluyendo su pelea del 13 de septiembre de 2025 ante Terence Crawford, realizada en Las Vegas. En ese combate, Crawford se impuso por decisión unánime. Hasta el momento, Álvarez suma 63 victorias, 39 por nocaut y 23 por decisión, además de 3 derrotas y 2 empates dentro de su historial profesional.

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