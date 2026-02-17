Emily, hija del Canelo Álvarez, se lanza a la pasarela en NY… ¿y el boxeador brilló por su ausencia?

Emily, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje y rápidamente acaparó la atención de medios y redes sociales. La joven participó en un evento reciente que combinó moda y glamour, y la presencia del boxeador ha generado especulación sobre su apoyo y acompañamiento en este nuevo capítulo de la vida de su hija.

¿'El Canelo’ apoyó a su hija en NY? Emily Álvarez modela en importante pasarela. / Foto: Redes sociales

Emily, hija del ‘Canelo’ Álvarez debuta modelando en Nueva York

Emily’ Álvarez debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York, en The Edison Ballroom, donde presentó la colección del diseñador Alonso Máximo. Durante el evento, el diseñador compartió en sus redes sociales la inspiración detrás del último vestido de la pasarela, titulado “Morelia Eterna”:

“Último vestido, titulado ‘Morelia Eterna’, fue creado en memoria de Morelia, la querida schnauzer que acompañó al diseñador Alonso Máximo durante diez años. Más que un vestido, fue un homenaje vivo, una expresión de amor incondicional transformado en alta costura”, dijo el diseñador a través de sus redes sociales oficiales.

La colección de Alonso Máximo se construyó en torno a un lenguaje simbólico que combinaba elementos de la naturaleza y la tradición: el Calendario Azteca representando el tiempo y los ciclos de la existencia; el colibrí como símbolo del alma y el amor en movimiento; la luna como guía silenciosa; cactus, iguana y axolotl para reflejar resistencia, adaptación y transformación; y flores que evocaban la fragilidad de la vida.

Los colores elegidos también transmitían emociones específicas, desde el amarillo de la primera chispa de la vida hasta el negro de la memoria y la elegancia, pasando por el oro, fucsia, rojo, verde y naranja, cada uno con un significado particular en la narrativa de la colección.

Destacó sobre la pasarela y expresó la conexión que sintió con la propuesta de Alonso Máximo: “No solo estaba caminando por la pasarela, estaba contando una historia. ¡Esta es mi historia, cuéntame la tuya!” Su participación permitió dar vida a una colección que combinó moda, simbolismo y memoria, mostrando cómo el diseño puede convertirse en un relato emocional y personal.

¿'El Canelo’ Álvarez estuvo presente en el debut de su hija en Nueva York?

Durante su debut en la Semana de la Moda de Nueva York, Emily, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, participó en la pasarela sin la presencia de su padre. En una entrevista con El gordo y la flaca, la joven comentó sobre esta nueva experiencia: “Creo que, como una vez anteriormente lo dije, no me cierro las puertas de nada. No es mi vida esto, pero es una oportunidad y por qué no tomarla”.

Aunque Canelo no pudo acompañarla, le brindó un consejo a través de mensajes: “Que lo hiciera con mucha conciencia, siempre”. La modelo contó que, en cambio, sí estuvieron presentes su mamá, Karen Beltrán, y su novio, Jaziel Avilez, quienes la acompañaron durante la presentación.

La ausencia del boxeador no disminuyó la participación de Emily, quien estuvo en la pasarela y pudo representar la colección de Alonso Máximo con el respaldo cercano de su familia, destacando la importancia de su primer proyecto en el mundo del modelaje y la conexión que sintió con la propuesta del diseñador.

Emily Álvarez participó como modelo en Nueva York y surgió la duda sobre la presencia de ‘Canelo’. / Instagram: @emilyc.alvarez

¿Quién es Emily Álvarez?

Emily Álvarez, nacida el 12 de octubre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, es hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y se ha consolidado como modelo y personalidad en redes sociales. Su interés por la moda y el estilo de vida la llevó a abrir la cuenta de Instagram @emilyc.alvarez, que rápidamente llamó la atención de usuarios y medios por su contenido visual y creativo.

A través de su perfil, Emily comparte fotografías de moda, estilo de vida y momentos de sus competencias ecuestres, mostrando diferentes facetas de su día a día y sus pasiones. Su enfoque en estos temas le ha permitido conectar con una audiencia amplia y generar una comunidad de seguidores interesados en su estilo y actividades.

Con más de un millón de seguidores, Emily se ha convertido en una figura reconocida dentro del ámbito digital, logrando un alcance que combina su actividad en Instagram con su reciente incursión en el modelaje profesional. Su perfil refleja tanto su personalidad como su trayectoria personal, destacando el equilibrio entre su vida familiar y sus proyectos individuales.

