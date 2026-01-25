Exboxeador mexicano muestra su “faceta” como entrenador de perros en casa: ¡inesperado! ¿Quién es?

Conocido por su trayectoria sobre el ring y por haber llevado el boxeo mexicano a escenarios internacionales, un reconocido excampeón sorprendió al público al presentar una nueva faceta lejos de los guantes y los combates: el “entrenar perritos”, ¿es profesional o solo un hobbie? Aquí te contamos.

¿Qué boxeador mexicano entrena perritos?

Jorge ‘el Travieso’ Arce, conocido por su trayectoria en el boxeo, sorprendió recientemente al público al mostrar una faceta diferente: entrenar a perrito. En un nuevo proyecto para el canal de YouTube Conociendo mascotas, Arce mostró al boxeador adiestrando a los animales, lo que enterneció a los internautas.

“‘El Travieso’ entrenador de perros”, se lee en la descripción del video, donde, en esta ocasión, el exboxeador interactúa con el público explicando su experiencia y motivando a los dueños de mascotas a mantener un vínculo cercano con sus animales.

Descubre cómo Jorge ‘el Travieso’ Arce educa a sus perros. / Foto: Redes sociales

El ‘Travieso’ Arce enternece con su “faceta” de entrenador de perritos

Jorge ‘el Travieso’ Arce mostró su faceta como entrenador de perros junto a Dubalín, un Pomerania de tres años, y su hermana Chanel. Aunque no es un entrenador profesional, comparte en sus videos cómo ambos aprenden comandos básicos y rutinas de juego, mostrando su día a día con las mascotas.

Sobre el entrenamiento de Dubalín, Arce contó: “¿Quiere galletita? Se sienta, da la manita y se da la vuelta. Sentado, patita, vuelta. Es bien chistoso, por esa galletita hace lo que sea”. La dinámica combina aprendizaje y recompensa, donde el perrito realiza las órdenes motivado por la galleta.

Además, Arce lleva a Dubalín al jardín todas las mañanas y tardes para que corra y haga ejercicio, mientras Chanel también participa en las dinámicas. Los videos muestran cómo, aunque no sea profesional, organiza la rutina de cuidado y entrenamiento para mantener activos y entretenidos a ambos perros, a quiénes les da alimento especial.

De ring a jardín: Jorge Arce comparte su rutina entrenando a sus perros pomerania en casa. / Foto: Redes sociales

El ‘Travieso’ Arce recuerda a su perrito fallecido: ¿Qué le pasó?

Jorge ‘el Travieso’ Arce abrió las puertas de su hogar para mostrar a Dubalín, su pomerania, y hablar sobre su relación con los perros a lo largo de su vida. Durante el video, recordó un momento doloroso con Bombón, su primer perro, que casi lo dejó sin trabajo cuando tenía 12 años, y cómo esa experiencia marcó su acercamiento a las mascotas.

“Andábamos año nuevo esquiando y como era perrito no lo pudimos llevar, lo dejamos de confianza con el veterinario y él se fue a su casa. En la noche y madrugada empezaron los cohetes, el vato me habló y me dijo: ‘El perrito está delicado y se infartó’. Y le dije: ‘Dime la verdad, me voy por él y voy a agarrar carretera’. Y me: dice: ‘Te voy a decir la verdad, se murió’. Yo estaba en Estados Unidos, el vato no hallaba qué hacer, yo estaba llorando.... Lo cremamos, ahí tenemos las cenizas”.

Arce también relató cómo el hecho de tener hijos lo llevó a retomar la idea de tener mascotas en casa. Su hija lo convenció de regalarle un perro en su cumpleaños, y así llegó Bombón, el pomerania que rápidamente se volvió parte de la familia. Según sus palabras antes de casarse y ser papá “no tenía tiempo de cuidar una mascota, siempre viajábamos mucho, pero cuando me casé y empecé a tener hijos la niña me decía :'Papá, regálame un perrito’, y me convenció un día que era su cumpleaños y le compré un perrito pomerania, el Bombón. Nos conquistó y nos enamoró”.

Hoy, Jorge ‘el Travieso’ Arce comparte su rutina diaria con Dubalín y su hermana Chanel, mostrando cómo ha integrado el cuidado y entrenamiento de sus perros en su vida. Desde sacar a Dubalín al jardín hasta enseñarles comandos básicos, el exboxeador muestra cómo la convivencia con los animales se ha convertido en una parte importante de su hogar y de su familia.

