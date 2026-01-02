¿Tu peludito está raro? Podría tener energías pesadas y esto es lo que debes hacer

Si has notado que tu peludo tiene un comportamiento diferente al de siempre y hace cosas fuera de lo común, quizá sea momento de hacerle una limpia energética para armonizarlo. Yolanda Caballero, especialista en comunicación interespecies, nos dice cómo realizarla. “Si observas que el animalito está cansado, de mal humor, que duerme demasiado, empieza a portarse extraño, no come bien o le da mucha sed, puede ser una señal de que algo no anda bien en él y que necesita un cambio de energía”.

“Se podría deber a que recibiste la visita de una persona que llegó a tu hogar con enojo o ansiedad, o a que lo llevaste a pasear a un lugar poco habitual que tenía energías negativas”.

“Los animales adultos detectan cuándo hay un desequilibrio energético en sus humanos o en su hogar. La mayoría de las veces, ellos mismos se encargan de manejar y remover las energías fuertes”.

Cambios de comportamiento en mascotas podrían estar relacionados con energías pesadas en el hogar. / Foto: Cortesía para TVNotas

¿Qué pasa en tus mascotas cuando sienten energías pesadas?

“En ocasiones, cuando las energías son muy pesadas, entran en una especie de meditación: Se concentran, ubican el lugar que se necesita depurar, y simplemente en su pensamiento realizan esa limpieza. Ellos mismos pueden visualizar que la energía se dispersa y que regresa el equilibrio”.

“Los perros, por ejemplo, realizan movimientos físicos para lograrlo: Se ponen a dar vueltas en la casa para mover la energía. Con los gatos es muy común que se restrieguen donde es necesario: En los muebles, las paredes, las personas. Si un gato siente mucha carga energética en sitios y objetos, se echan encima”.

“Hay una historia: En la Edad Media, cuando los señores feudales llegaban a territorios desconocidos y querían construir una casa llevaban a perros y gatos. Donde se tiraban a dormir los perros era donde se construía, porque la energía del espacio era mucho más equilibrada. En cambio, donde se acostaban los gatos no se edificaba, pues había mucho movimiento energético. No necesariamente negativo, pero sí de mucha fuerza”.

Una limpia energética busca armonizar no solo a la mascota, sino también a su entorno y a sus tutores. / Foto: Cortesía para TVNotas

¿Cuándo hacer una limpia energética a tu mascota?

“Cuando consideres que tu peludito estuvo en un lugar o con personas donde absorbió algo raro, es el momento de realizarle una limpieza para cambiar su comportamiento. No solo equilibrarás su energía, sino la propia y la del lugar”.

“Si un animal es agresivo puede deberse a las energías de las entidades (seres fallecidos) que se quedan en este plano y que ellos perciben. Algunos animales tienen más sensibilidad que otros para sentirlas, como los gatos. Cuando los animales se enferman de manera imprevista y no hay un diagnóstico preciso, también podría deberse a malas energías. En estos casos una limpia los ayuda”.

“Depende de cada tutor qué día y a qué hora hacer la limpia energética. Lo más común es en martes o viernes, de preferencia a las 12 del día. Se dice que las curanderas tradicionales, cuando van a limpiar a alguna persona, lo realizan estos días y en este horario. Lo que importa es el poder de la mente. Si todos potencializamos la intención para ese día y ese momento, dalo por hecho”.

Tipos de limpias energéticas para tu mascota

“Hay muchas técnicas. Las más comunes son a través del uso de recursos de la naturaleza. Por ejemplo: Colocar una sábila en el cuerpo absorbe lo negativo. Si la energía es muy poderosa, la planta suele secarse por completo”.

“También se usan piedras, principalmente cuarzos, que absorben la energía que está en exceso y equilibran el espacio. La piedra hay que adquirirla solo para ese fin. Tienes que salir a buscarla. La puedes encontrar incluso en un camellón. Se dice que la piedra es la que te llama, se presenta en tu camino. Cuando programas la intención en tu mente de limpiar la energía de tu perro o tu gato, o cualquier animal, la piedra se te presenta”.

“Puedes usar velas, ramos de hierbas o un huevo. La limpia se hace igual que con las personas: Los objetos se pasan por todo el cuerpo del animalito, pero primero debes ‘intencionar’ el objeto con algún decreto”.

Algunas limpias energéticas utilizan elementos naturales como plantas, piedras o hierbas. / Foto: Cortesía para TVNotas

¿Cómo hacer una limpia energética con objetos intencionados a tu peludito?

Puedes usar flores, velas aromáticas, esencias, inciensos y agua para expulsar lo malo.

Pasa los objetos por todo el cuerpo de tu peludo, y pide por su recuperación y armonía.

Realiza este procedimiento cada que creas necesario.

Siempre es bueno hacer limpias: DECRETO: “Te traigo (esta piedra, vela, ramo de hierbas, huevo, etc.) a mi casa para que por favor me ayudes a equilibrar o limpiar la energía de mi compañero animal”.

“Así como limpiamos nuestra casa, un animalito necesita mantenimiento energético”.

Detectar a tiempo cambios en tu mascota puede ayudar a prevenir problemas mayores. / Foto: Cortesía para TVNotas

Tips para una limpia energética para tu mascota

“Poner música con ritmos suaves también es bueno. Otra forma de procurar armonía es aprender a soltar los problemas que no podamos controlar. Cuando tenemos una dificultad que se agranda, generamos ansiedad y nerviosismo. Esto se contagia a nuestro entorno”.

“Hay que trabajar en nosotros mismos y estar tranquilos para ser el centro de la armonía de los que viven con nosotros. No hay que dejarnos llevar por la idea de que hay energías positivas o negativas que nos quieren hacer daño. Hay energías fuertes y suaves. Las negativas puedo asegurar que son causadas por corazones de seres humanos heridos que no han encontrado su centro. Nosotros podemos armonizar las energías negativas”.

