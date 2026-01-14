“El Travieso” Arce rompe el silencio tras grabar con los Maza clan; denuncia burlas ¿Ya hay disculpa pública?

Jorge “El Travieso” Arce volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, esta vez lejos del ring. El siete veces campeón mundial de boxeo utilizó sus redes sociales para expresar su molestia tras una colaboración con los generadores de contenido conocidos como los Maza clan, a quienes acusó de haberlo humillado durante las grabaciones que realizaron juntos.

¿Por qué se pelearon “el Travieso” Arce y los Maza clan?

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Jorge “el Travieso” Arce explicó que decidió aclarar lo ocurrido ante la circulación de fragmentos del video grabado con los Maza clan. En su publicación inicial, señaló que accedió a colaborar con ellos sin conocer a fondo el tipo de contenido que realizan en plataformas digitales.

Durante el video, el exboxeador manifestó su inconformidad por el trato recibido, al considerar que hubo burlas y ofensas en su contra. En sus palabras, señaló que no permitiría ese tipo de situaciones, independientemente del formato o la intención del contenido, motivo por el cual decidió frenar la grabación en ese momento.

Arce enfatizó que la molestia no surgió por aparecer en redes sociales, sino por la forma en la que, según su versión, se desarrolló la dinámica frente a las cámaras. Al tratarse de una colaboración entre paisanos originarios de Sinaloa, el exdeportista aseguró que esperaba un ambiente distinto al que finalmente se dio durante la grabación.

¿Qué dijo “el Travieso” Arce sobre el contenido de los Maza clan?

En su mensaje, Jorge “el Travieso” Arce dejó claro que no comparte el estilo de contenido que caracteriza a los Maza Clan, aunque puntualizó que respeta que ese formato les funcione en redes sociales. El exboxeador aclaró que su postura no tiene relación con censurar o criticar el trabajo de los influencers, sino con marcar límites personales.

El también exintegrante de “Big brother México” señaló que, en este punto de su vida, no está dispuesto a participar en situaciones que considere ofensivas o que busquen ridiculizarlo, razón por la cual descartó continuar colaborando bajo ese mismo esquema. Además, explicó que su reacción fue inmediata al sentirse incómodo durante la grabación.

En el mismo video, Arce comentó que posteriormente fue contactado por los Maza clan para ofrecerle una disculpa, aunque reconoció públicamente que es una persona de carácter fuerte. Aun así, decidió hacer pública su postura para dejar constancia de lo ocurrido desde su perspectiva.

“La neta, los batos se quisieron pasar de lanza conmigo, burlándose y ofendiéndome, y eso nunca los voy a permitir... Yo no vuelvo a prestarme a eso. A estas alturas de mi vida, no estoy para que quieran venir a ofenderme y a quererse reír de mí. En caliente les pare su desm*dre”. Jorge ‘el Travieso’ Arce

¿Cómo respondieron los Maza clan a las acusaciones de “el Travieso” Arce?

Tras la publicación del video del exboxeador, los Maza clan reaccionaron a través de un comentario visible en la sección de respuestas de la cuenta oficial. En su mensaje, los generadores de contenido aseguraron que nunca fue su intención ofender o faltar al respeto a Jorge Arce.

En el comentario, los influencers señalaron que sienten admiración por la trayectoria del exboxeador, tanto en el ámbito deportivo como personal. También explicaron que el tono del video correspondía a lo que describieron como “carrilla normal”, y aseguraron que, desde su punto de vista, no hubo expresiones negativas directas hacia él.

Además de aclarar su postura, los Maza clan ofrecieron una disculpa pública con la intención de limar asperezas. En su mensaje, expresaron su deseo de tener una nueva oportunidad para grabar junto a “el Travieso” Arce, esta vez con un enfoque distinto: abordar su carrera en el boxeo y aspectos de su vida personal.

En el mismo texto, uno de los integrantes del grupo destacó sentirse identificado con la historia de vida del exboxeador y reiteró el respeto que le tienen, cerrando el mensaje con una invitación abierta a colaborar nuevamente bajo un formato diferente. Hasta el momento, Jorge “el Travieso” Arce no ha emitido una respuesta adicional tras el comentario de los Maza clan.

Los Maza clan “Compa travieso jamás buscamos ofenderlo en serio nosotros lo admiramos como persona y más como boxeador, los plebes traen cura pero si usted se fija jamás se le dijo algo malo en el video solo es carrilla normal, en nombre de todo el equipo de Maza Clan yo le pido una disculpa y no se agüite mi viejo ojalá y nos dé la oportunidad de grabar un video con usted para mostrar su gran carrera y su vida personal por que a mí en lo personal me identifique por que también vengo de abajo como usted, le mando un abrazo viejo ya la orden”

