Travieso Arce y Poncho de Nigris se dan con todo en el primer capítulo de MasterChef Celebrity

El conductor comenzó participación diciendo polémicos comentarios que no le gustaron a los televidentes de MasterChef Celebrity.

Durante el gran estreno de MasterChef México 2023 comenzó muy polémico y es que durante el reto en equipo Poncho de Nigris dio mucho de qué hablar por sus comentarios a sus compañeros.

Cabe señalar que de Nigris sacó una tapa blanca el cual le dio el privilegio que le dio la oportunidad de unirse a un equipo cuando ya estaba avanzado el reto, por lo que escogió el equipo azul en donde tuvo la responsabilidad de marinar el salmón y de plantarlo.

Sin embargo, la controversia comenzó cuando Manu Nna reveló que no quería que ninguno de los dos privilegiados lo que fue escuchado por Poncho, y aseguró que no quería ser parte de ese equipo porque no congeniaba con las actitudes, por lo que escogió el equipo de Travieso Arce.

Los nuevos participantes se presentaron en esta nueva edición. / Instagram: @masterchefmx

“Yo vine al equipo azul a mandar”, fue una de las primeras declaraciones que hizo el modelo, lo que sin duda no fue bien recibido por la capitana, la actriz Fabiola Campomanes, quien lo puso en su lugar y le pidió que realizará lo que ella le pedía.

Pero ahí se suscitó la primera pelea debido a que le llamaron la atención a Jorge El Travieso Arce, ya que tenía mucho desastre en su mesa, por lo que inmediato le echó la culpa a de Nigris, quien reaccionó muy molesto antes las acusaciones.

“El Travieso no sirve para nada. Yo pensé que sabía cocinar, pero no sirve para nada”, mencionó ante las cámaras de televisión

Al término del reto, los invitados eligieron como ganadores al equipo de Fabiola Campomanes. / Twitter: @masterchefmx

A pesar de la polémica el equipo ganador fue el Poncho de Nigris, quienes subieron al balcón para evitar el reto de eliminación. Luego de sus declaraciones los internautas atacaron al actor: “por pura casualidad le cambié a MasterChef Celebrity y ya quiero que saquen a Poncho Denigris”, “Poncho de Nigris, haciendo visible su homofobia”, “Creo ya tenemos nuestra Karla Gascón de está temporada y se llama Poncho Denigris”, fueron algunos de comentarios.