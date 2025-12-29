El boxeador Anthony Joshua sufre accidente automovilístico y mueren dos personas: ¿Cuál es su estado de salud?

Un lamentable suceso conmocionó al mundo del deporte este fin de semana luego de que el boxeador británico Anthony Joshua se viera involucrado en un grave accidente automovilístico. El excampeón mundial fue trasladado de emergencia a un hospital para ser valorado médicamente. Además, las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de dos personas que viajaban en el vehículo. ¿Qué sucedió exactamente y cuáles consecuencias podría enfrentar Joshua?

¿Cómo sobrevivió Anthony Joshua al accidente automovilístico que sufrió?

El accidente ocurrió en una autopista del suroeste de Nigeria, país africano en el que Anthony Joshua se encontraba de visita familiar, cuando la camioneta tipo Jeep en la que se trasladaba Joshua impactó contra un camión que permanecía detenido. El golpe fue de tal magnitud que el automóvil terminó prácticamente destrozado en su parte frontal, quedando encajado sobre los muros de hormigón que dividen los carriles.

De acuerdo con los primeros informes, Anthony Joshua viajaba en la parte trasera del vehículo al momento del choque. Esta circunstancia habría sido clave para que el pugilista salvara la vida, aunque resultó con dolores visibles y lesiones que obligaron a su traslado inmediato a un centro hospitalario para descartar complicaciones mayores.

Videos difundidos en redes sociales muestran al boxeador descendiendo del automóvil con ayuda, mientras se observa al vehículo, el cual quedó completamente destruido en la parte delantera. La escena generó gran impacto entre los testigos, mientras los servicios de emergencia atendían la situación.

Las autoridades locales confirmaron que dos ocupantes del coche fallecieron a consecuencia del impacto. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las causas exactas del accidente.

¿Cuál es el estado de salud del boxeador, Anthony Joshua, tras accidente automovilístico?

Tras el percance, Anthony Joshua fue llevado a un hospital cercano como medida preventiva . Fuentes locales aseguran que su estado de salud es estable y que no presenta lesiones de gravedad, aunque permanece bajo observación para descartar cualquier daño interno.

El púgil se encontraba en Nigeria con la intención de visitar a familiares en la localidad de Sagamu, al suroeste del país, cuando ocurrió el accidente.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados, colegas del boxeo y figuras del deporte, quienes expresaron su solidaridad tanto con Joshua como con las familias de las víctimas.

¿Cuál fue la última pelea de box que realizó Anthony Joshua, antes de su accidente automovilístico?

Antes del accidente, Anthony Joshua venía de disputar su combate más reciente previo a Navidad frente a Jake Paul, duelo que captó la atención mundial. El británico confirmó su condición de favorito al imponerse de manera contundente en el sexto asalto, cuando una combinación precisa de golpes, culminada con una poderosa derecha, obligó a la intervención del referee.

La pelea terminó oficialmente al minuto con 31 segundos del sexto round, luego de que Paul mostrara una respuesta descompuesta en su intento por continuar. El impacto de la mano derecha de Joshua fue determinante, afectando incluso la mandíbula del youtuber convertido en boxeador.

Tras el combate, ambos peleadores fueron suspendidos de forma preventiva, tal como lo dictan los protocolos médicos del boxeo profesional. Esta suspensión es automática e independiente del resultado, y tiene como objetivo proteger la salud de los atletas tras enfrentamientos de alta exigencia física y posibles lesiones no visibles de inmediato.

