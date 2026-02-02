Cancelan “Enrollados” y Yordi Rosado termina en quirófano: revela que su cirugía es complicada

La cancelación total de la gira del reencuentro de “Otro Rollo”, conocida como “Enrollados”, no solo cambió los planes laborales de Yordi Rosado, también impactó directamente en su salud ¿qué pasa con el conductor? ¡Tenemos los detalles!

¿Por qué Yordi Rosado se someterá a una doble cirugía tras la cancelación de “Enrollados”?

La doble cirugía de Yordi Rosado era algo que ya tenía contemplado desde hace tiempo, pero su apretada agenda se lo había impedido. Entre grabaciones, entrevistas, proyectos digitales y compromisos relacionados con el reencuentro de “Otro Rollo”, simplemente no encontraba el espacio para detenerse.

Fue el propio conductor quien explicó: “Era algo necesario pero necesitaba tiempo para recuperarme”, compartió en su video.

El momento llegó justo después de que se confirmara la cancelación total de la gira “Enrollados”, lo que liberó fechas importantes en su calendario. Además, coincidió con un fin de semana de descanso obligatorio, lo que le permitirá pasar los primeros días de recuperación sin presiones laborales.

Sobre el procedimiento, detalló con claridad en qué consiste: “Tengo que sacarme dos muelas. es una cirugía donde te sacan la muela y posteriormente te ponen un tornillo en la encía y ya con ese tornillo te colocan la pieza dental nueva”, narró Yordi.

¿Qué tan complicada es la operación de Yordi Rosado y cómo se está preparando?

Aunque se mostró tranquilo, Yordi Rosado no minimizó la situación. Reconoció que no es un procedimiento simple y que requiere cuidados, reposo y seguimiento médico.

“La cirugía está complicada, sí está complicada, pero estoy seguro de que saldrá bien... ya les iré contando”. Yordi Rosado

Para poder desconectarse, dejó adelantado su contenido laboral. El conductor explicó que grabó con anticipación su entrevista semanal, que en esta ocasión fue con Sebastián Yatra, para tener completamente libre el fin de semana y enfocarse en su recuperación.

¿Qué mensaje envió Yordi Rosado a sus seguidores antes de entrar al quirófano?

Lejos de mostrarse dramático, el conductor Yordi Rosado cerró su transmisión pidiendo apoyo y, al mismo tiempo, ofreció compañía virtual a quienes atraviesen situaciones similares:

“Ya sé que no quieren tener mi ‘puente’ pero si pasan por alguna situación similar, pueden escribirme y así estaremos platicando desde la cama”. Yordi Rosado

Cabe destacar que, según los videos que compartió en sus historias de Instagram, la operación fue completamente exitosa. Yordi ya regresó a casa y, aunque sigue en recuperación, aprovecha el reposo para continuar trabajando en sus guiones y adelantar pendientes desde la comodidad de su cama.

¿Qué pasó con la gira “Enrollados” de “Otro Rollo” y quiénes participaban?

La cirugía de Yordi Rosado está directamente ligada a la cancelación de la gira “Enrollados”, el proyecto de reencuentro inspirado en el icónico programa “Otro Rollo”. El show prometía un espectáculo en vivo con comedia, anécdotas, sketches y dinámicas al estilo del formato que marcó a toda una generación.

El elenco anunciado incluía a figuras reconocidas del programa original:

Yordi Rosado

Gaby Platas

Mauricio Castillo

Roxana Castellanos

Lalo España

La expectativa entre los fans era alta, pero finalmente la gira fue cancelada por la promotora. Se habló de problemas internos y temas de logística que no pudieron resolverse, lo que dejó a muchos seguidores con ganas de ver el reencuentro en vivo.

Paradójicamente, esa cancelación abrió la puerta para que Yordi atendiera su salud.