Nieta de Alejandro Fernández, hija de Alex Fernández Jr., fue hospitalizada de emergencia: ¿Qué le pasó?

Hace algunos días, Alejandro Fernández causó preocupación al dar a conocer que había sido hospitalizado de emergencia. ‘El Potrillo’ contó que había sido operado por una apendicitis, señalando que todo había salido muy bien.

“Hola, mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis.Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho”, expresó.

¿Por qué Alejandro Fernández fue hospitalizado de emergencia recientemente?

Si bien Alejandro Fernández, ‘el Potrillo’, aseguró que todo había sido por una apendicitis, el periodista Álex Kaffie habría sugerido que esto presuntamente sería mentira. A través de redes sociales, el comunicador escribió:

“Mentira que lo operaron de apendicitis. Fue otra situación lo que lo llevó a ser hospitalizado.” Alex Kaffie

Aunque no mencionó nombres o contexto, muchos aseguraron que habría hecho referencia a la reciente hospitalización de Alejandro Fernández, lo que desató todo tipo de rumores, principalmente relacionados con su presunto problema con la bebida.

Esto último, debido a que en varias ocasiones se le ha visto en aparente estado inconveniente en algunos conciertos. Incluso a finales del año pasado se viralizó un video en el que, aparentemente, se le veía en mal estado y al borde del vómito. Sin embargo Alex Kaffie no reveló la presunta razón por la cuál habría sido hospitalizado.

¿Qué le pasó a la nieta de Alejandro Fernández, hija de Alex Fernández Jr?

La familia Fernández encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que Alex Fernández Jr. compartiera que su hija, nieta y adoración del cantante Alejandro Fernández, tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

El propio intérprete dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram, donde publicó imágenes de la pequeña caminando por los pasillos del hospital conectada a un suero, así como otra fotografía en la que aparece recostada en la cama con su bata de hospital.

Junto a las imágenes, Alex Fernández Jr. explicó el motivo de la hospitalización y tranquilizó a sus seguidores al asegurar que su hija ya se encuentra fuera de peligro. “Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos de corazón”, escribió el cantante.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de fans y colegas del medio, quienes enviaron buenos deseos para la pronta recuperación de la menor.

Hasta el momento, la familia no ha dado más detalles sobre su evolución, aunque el mensaje de Alex Fernández Jr. transmitió tranquilidad sobre la salud de la pequeña.

Hija de Alex Fernández, hijo del ‘Potrillo’ fue hospitalizada de emergencia. / IG: @alexfernandez.g

¿Quién es Alex Fernández Jr.?

El hijo mayor de Alejandro Fernández es Alejandro Fernández Jr., también conocido como Alex Fernández Jr.

Alex Fernández sigue los pasos de su padre y de su abuelo, Vicente Fernández, en la música ranchera. Alex ha lanzado discos como solista y ha hecho duetos con su papá y se muestra orgulloso del legado musical de su familia.

Se ha destacado por su estilo tradicional y su voz similar a la de su famoso abuelo. Está casado con Alexia Hernández con quien tiene dos hijas, que son la adoración de Alejandro Fernández.

