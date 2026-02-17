Alejandro Fernández recuerda a su papá, Vicente Fernández, con desgarrador mensaje en su cumpleaños 86

Este 17 de febrero, Vicente Fernández cumpliría 86 años. Por supuesto, familiares y amigos del fallecido cantante no dejaron pasar desapercibida esta fecha tan importante y no solo organizaron un pequeño evento en su honor, sino que también han usado las redes sociales para conmemorarlo.

Uno de ellos fue Alejandro Fernández, hijo de Vicente, quien, a través de un post en Instagram, compartió un mensaje en el que deja ver la importancia que sigue teniendo su padre en su vida, ¿qué dijo?

Vicente Fernández y Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Cuándo y de qué murió Vicente Fernández?

Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021, a los 81 años, en Guadalajara. El cantante ya había enfrentado muchos problemas de salud. Algunos de ellos fueron:

Cáncer de próstata en 2002

Extirpación de un tumor en el hígado en 2012

Una trombosis que le hizo perder la voz en 2013

Una cirugía para extraer unas hernias abdominales en 2015

No obstante, en 2021 su estado médico decayó de forma rápida. Todo comenzó en agosto de ese año. El intérprete de ‘Un millón de primaveras’ fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída que lastimó sus vértebras cervicales. Los médicos le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré.

Parecía que estaba recuperándose. Logró dejar el respirador artificial por largos periodos de tiempo y sus pulmones iban fortaleciéndose. No obstante, el 30 de noviembre volvió a terapia intensiva tras presentar una inflamación en las vías respiratorias bajas y en su sistema urinario.

El 11 de diciembre se reportó que su salud estaba en estado crítico. Al día siguiente se confirmó su fallecimiento. La causa fue una falla multiorgánica derivada del síndrome que padecía.

Vicente Fernández / Redes sociales

¿Cómo recordó Alejandro Fernández a Vicente Fernández en el que sería su cumpleaños?

Hace algunas horas, Alejandro Fernández usó las redes sociales para conmemorar el natalicio número 86 de su papá, Vicente Fernández. El intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ compartió una serie de fotografías junto a su padre.

También escribió unas palabras manifestando lo mucho que lo extraña y un poco de cómo fue su vida con él. Este fue el mensaje que posteó:

“No hay día que no te tenga presente. Que no agradezca el camino recorrido, el ejemplo que me diste y las lecciones que sigo aprendiendo de ti. Se te extraña, pero sobre todo hoy se te celebra. Feliz cumpleaños, viejo. Te amo”. Alejandro Fernández

Como era de esperarse, tanto fans como colegas del artista se solidarizaron con él y le aseguraron que el legado de su padre será recordado por siempre.

Cabe destacar que, cada año, la familia Fernández realiza una misa en el rancho ‘Los Tres Potrillos’, lugar donde vivía Vicente. El evento es abierto a todo público.

Post de Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que afectó a Vicente Fernández?

De acuerdo con sitios médicos especializados, incluyendo Mayo Clinic, el síndrome de Guillain-Barré, condición que afectó a Vicente Fernández, es una enfermedad que provoca que el sistema inmunitario del cuerpo ataque por error a los nervios. Puede causar debilidad, entumecimiento o parálisis.

Es una afección muy rara y se desconocen las causas. Se reporta que dos tercios de las personas presentan síntomas de una infección en las seis semanas anteriores al inicio de los síntomas.

No hay cura, pero sí hay tratamiento para aliviar los síntomas y acelerar la recuperación. Aunque la recuperación puede tardar varios años, la mayoría de las personas pueden caminar otra vez seis meses después de que hayan comenzado los síntomas. Algunas personas pueden tener efectos persistentes, como debilidad, entumecimiento o fatiga.

