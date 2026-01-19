Vicente Fernández Jr. y Mariana González presumen su lujoso baby shower ¿Quienes no fueron al rancho?

Vicente Fernández Jr. y Mariana González celebraron el baby shower de su hija con una reunión de gran formato en el Rancho Los Tres Potrillos, uno de los lugares más representativos de la dinastía Fernández. La celebración reunió a familiares, amigos cercanos y algunas figuras del espectáculo, quienes acompañaron a la pareja en la recta final del embarazo.

Te puede interesar: Así luce la tumba de Vicente Fernández a 4 años de su muerte: la Virgen de Guadalupe que sorprendió a sus fans

Vicente Fernández Jr y Mariana González / Instagram

¿Quiénes asistieron al baby shower de la hija de Vicente Fernández Jr.?

Entre los asistentes al baby shower destacó la presencia de doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández y madre de Vicente Fernández Jr., quien acompañó a la pareja en este momento familiar. Su presencia fue confirmada a través de imágenes compartidas en redes sociales durante el evento.

Además de familiares cercanos, al rancho Los tres potrillos acudieron amigos de la pareja y algunas personalidades del medio, quienes no quisieron perderse la celebración previa al nacimiento de Isabela. La convivencia se desarrolló en un ambiente privado, enfocado en el festejo familiar y la próxima llegada de la bebé.

Las publicaciones muestran momentos de convivencia entre los invitados, así como detalles del montaje del evento, los arreglos florales y los espacios acondicionados para la celebración. La pareja se mantuvo presente durante el festejo, saludando a los asistentes y participando en las distintas actividades organizadas para el baby shower.

Te puede interesar: Alejandro Fernández cancela conciertos en Texas por enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

Baby Shower Vicente Fernández Jr. / Capturas de pantalla

¿Cuándo nacerá la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer públicamente, la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González nacerá en febrero de 2026. Se prevé que el nacimiento ocurra alrededor del 17 de febrero, una fecha que coincide con el cumpleaños del cantante Vicente Fernández.

Esta coincidencia ha sido mencionada previamente por la pareja en declaraciones públicas, al referirse al significado familiar que tiene la posible fecha de nacimiento de su hija. Hasta el momento, no se han compartido más detalles médicos, únicamente la fecha aproximada en la que esperan la llegada de su hija.

La menor será la primera hija nacida de entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González, quienes contrajeron matrimonio en diciembre de 2022. No obstante, ambos ya son padres de hijos de relaciones anteriores.

Hasta ahora, ambos han optado por compartir únicamente aspectos generales del proceso, enfocándose en los momentos familiares y en los eventos que han organizado para celebrar la llegada de su hija. El nacimiento de de la menor está previsto para febrero de 2026, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles conforme se acerque la fecha.

Te puede interesar: Mara Patricia Castañeda lanza confesión de Vicente Fernández, su exsuegro: “Lo conocí hasta en calzones”

Vicente Fernández Jr. y Mariana González se han dejado ver muy enamorados siempre / Instagram: @vicentefdzjr9

¿Quiénes no asistieron al baby shower de la hija de Vicente Fernández Jr.?

De acuerdo con información compartida por la cuenta de espectáculos Reina Venenosa, al baby shower presuntamente no habrían asistido los hijos de Vicente Fernández Jr. De acuerdo con lo señalado, ninguno de ellos estuvo presente en el evento realizado en el rancho Los tres potrillos.

En las publicaciones también se menciona que una de sus hijas no habría mostrado agrado ante el embarazo de Mariana González, según versiones que circularon en redes sociales. Esta información surgió luego de que usuarios notaran la ausencia de los hijos del cantante en las imágenes compartidas del festejo.

Hasta el momento, Vicente Fernández Jr. y Mariana González no han emitido declaraciones públicas al respecto ni han confirmado o desmentido estas versiones, limitándose a compartir únicamente momentos del baby shower y mensajes relacionados con la próxima llegada de su hija.

Te puede interesar: Alejandro Fernández revela amorosa transformación que hizo su mamá, doña Cuquita, a ropa de Vicente Fernandez