Vicente Fernández Jr. y Mariana González presentan a su hija por primera vez: “Valió cada dolor”

La vida de Vicente Fernández Jr. y Mariana González dio un giro con la llegada de su bebé, un acontecimiento que rápidamente acaparó la atención pública. La pareja decidió compartir su felicidad y también aclarar varios puntos que generaron conversación en redes sociales, especialmente sobre el proceso médico que vivieron para convertirse en padres.

En entrevista con una revista de circulación nacional, el matrimonio abrió su intimidad para hablar no solo del nacimiento, sino del camino que recorrieron. Ambos dejaron ver cómo enfrentaron un proceso largo que, según sus propias palabras, estuvo marcado por la paciencia, la ciencia y la fe.

¿Cómo describieron Vicente Fernández Jr. y Mariana González esta nueva etapa como padres?

Desde el inicio, la emoción fue evidente. Mariana González habló con total honestidad sobre lo que significa volver a experimentar la maternidad, destacando el impacto emocional que trajo consigo esta nueva experiencia.

Mariana González “Estoy inmensamente feliz, siento que el corazón se me va a salir del pecho. Ya soy madre y cada hijo mío fue la misma felicidad, y volverla a sentir te llena de energía, te reinicia. Me siento sumamente bendecida y agradecida con Dios.”

Por su parte, Vicente Fernández Jr. compartió su sentir con una mezcla de alegría y reflexión.

Vicente Fernández Jr. “Estoy muy contento, muy bendecido por Dios al tener un bebé en tus brazos y que Dios te vuelva a dar otra oportunidad, otra bendición. No hay palabras. Teníamos mucha ilusión, muchas ganas, se logró, y estamos felices. Costó trabajo, pero la hicimos.”

Se dio a conocer el nacimiento de la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González / Redes sociales / Canva

¿Qué tan complejo fue el embarazo por fertilización in vitro tras la vasectomía de Vicente Fernández Jr.?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la forma abierta en que Mariana González describió el tratamiento que hizo posible el embarazo, enviando incluso un mensaje directo a otras mujeres.

“Fue un proceso pesado, pero le digo a las mujeres que se animen, que si tienen ganas de ser madres y no han podido, por la edad o por otras circunstancias, la tecnología está muy avanzada y así como nosotros lo hicimos, lo pueden lograr. Es un tratamiento difícil porque es hormonal y no te sientes muy bien, pasan muchas cosas, pero el día que ves a tu bebé dices: ‘Valió cada dolor, cada molestia por esta bendición’”, relató la pareja de Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. también ofreció detalles que despejaron dudas sobre el procedimiento médico.

“No considero que haya sido difícil, porque el premio ahí está y eso borra cualquier cosa. Hace 29 o 30 años me hicieron la vasectomía. El proceso fue in vitro: me hicieron la extracción, a Mariana le extrajeron óvulos, hicieron el embrión y lo implantaron los primeros días de junio. En cuatro meses no se puede asegurar si queda adaptado o no. Mucha gente habla desde la ignorancia. No se ocupan exámenes de ADN.” Vicente Fernández Jr.

La pareja está comprometida y espera tener hijos / Instagram: @marianagp01

¿Dónde nació la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González y cómo fue el parto por cesárea?

Mariana González compartió los detalles del nacimiento, aclarando que la prioridad siempre fue la seguridad de la bebé.

“Nació el 6 de febrero a las 4:59. Fue cesárea en Guadalajara, en el Hospital Real San José. Se tuvo que adelantar por seguridad de la bebé. Queríamos que todo saliera bien y así fue. La doctora Mariela nos acompañó en todo el proceso del in vitro y también recibió a la bebé.”

¿Cómo enfrenta Vicente Fernández Jr. y Mariana González las críticas y comentarios en redes sociales?

Como suele suceder con figuras públicas, la felicidad de la pareja no estuvo exenta de opiniones divididas. Mariana González dejó clara su postura.

“Soy tan feliz que no me afecta. Le digo a mi familia que no se enganchen ni lean comentarios. Mariana González

Vicente Fernández Jr., en contraste, mostró una actitud distinta frente al ruido digital.

“Yo sí los leo, no los borro ni los bloqueo. Siguen pendientes de mi vida y lo agradezco.” Vicente Fernández Jr.

Mientras tanto, una de las imágenes que más ternura provocó fue la de Cuquita, madre del cantante, cargando a su nieta, gesto que Mariana también destacó.

Vicente Fernández Jr. “Es su nieta. Estuvo pendiente todo el embarazo. Está llena de regalitos porque siempre estuvo al pendiente de nosotros. Cuando nació nos visitó y le agradecí el cariño que nos da. No tengo palabras para agradecérselo.”