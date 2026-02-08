Payaso Trompetita pide ayuda tras accidente de su hija, está hospitalizada de emergencia, ¡cayó del tercer piso!

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre seguidores y compañeros del medio. El payaso Trompetita, comediante y conocido por su contenido en plataformas digitales, informó que su hija sufrió un accidente al caer desde un tercer piso, lo que derivó en la movilización de servicios de emergencia para atenderla por las lesiones provocadas por la caída.

¿Qué le pasó a la hija del payaso Trompetita?

De acuerdo con la información compartida por el propio Trompetita, su hija sufrió una caída desde un tercer piso mientras se encontraba en el domicilio donde vive con su madre. El comediante señaló que se enteró del accidente un día después de que ocurrió y que, hasta el momento de grabar el video, desconocía las causas exactas que provocaron la caída.

En el mismo mensaje, Trompetita detalló que en el momento en que recibió la noticia él se encontraba en la sierra de Puebla, lo que le impidió reaccionar de manera inmediata y trasladarse de forma instantánea con su familia. No obstante, aseguró que emprendió el viaje en cuanto tuvo oportunidad para estar cerca de su hija y conocer su estado de salud de primera mano.

¿Por qué el payaso Trompetita está pidiendo ayuda económica?

Durante su mensaje, el payaso Trompetita explicó que atraviesa una situación económica complicada, ya que no ha tenido trabajo en los últimos días. Señaló que su sustento depende de lo que logra reunir día con día, por lo que el accidente de su hija representa un gasto que actualmente no puede cubrir por sus propios medios.

El comediante hizo un llamado directo a compañeros de profesión, amigos, familiares y seguidores para que, en caso de que así lo deseen, puedan apoyarlo con alguna donación económica. En el video indicó que compartiría un número de cuenta bancaria a su nombre para quienes quieran brindarle ayuda.

Asimismo, reveló que recientemente enfrentó un problema de salud que también afectó su estabilidad laboral. Trompetita explicó que sufrió una parálisis facial leve, condición que complicó su regreso al trabajo y limitó sus ingresos durante ese periodo. Aunque señaló que ya se encuentra en proceso de recuperación, reconoció que la situación económica sigue siendo difícil.

¿De dónde es el payaso Trompetita?

El payaso Trompetita es originario de la ciudad de Puebla, información que él mismo ha compartido en distintas ocasiones y que también fue mencionada en el mensaje difundido recientemente en redes sociales. Desde ese estado ha desarrollado su actividad como comediante, principalmente a través de presentaciones locales y contenido en plataformas digitales, donde ha logrado reunir a una comunidad de seguidores.

De acuerdo con lo que relató en el video, al momento de enterarse del accidente de su hija él se encontraba en la sierra de Puebla, lugar desde el cual explicó que le fue imposible trasladarse de inmediato. Posteriormente, informó que emprendería el viaje hacia Toluca, ciudad donde se encuentra su hija recibiendo atención médica, con el objetivo de acompañarla y conocer de primera mano su estado de salud.

