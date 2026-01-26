Vicente Fernández Jr presume su radical cambio tras perder 17 kilos: “se parece a Alejandro Fernández”

Vicente Fernández Jr reapareció con un cambio físico tan notorio que encendió las redes y provocó una sola pregunta: ¿qué hizo para transformarse así? Más delgado, con facciones más marcadas y una vibra totalmente distinta, según dicen en redes, el cantante dejó ver que algo fuerte pasó detrás de cámaras. Mientras unos hablan de salud, disciplina y nuevos hábitos, otros no dejan de compararlo con alguien muy cercano a él. Lo cierto es que su nueva apariencia no pasó desapercibida.

Mira: Ramón Fernández habla del distanciamiento con su padre Vicente Fernández Jr. ¿Qué pasó en la dinastía?

Mariana González y Vicente Jr. / Instagram

¿Cómo logró Vicente Fernández Jr bajar 17 kilos y transformar su cuerpo?

La pérdida de peso de Vicente Fernández Jr, que ya es tema entre seguidores de la familia Fernández, no fue producto de soluciones rápidas. El proceso estuvo supervisado por el doctor David García Pérez y la doctora Suhail J. Luna, quienes trabajaron con él en un plan integral.

Según explicó el especialista, los resultados no fueron improvisados ni mágicos. De hecho, el mensaje que acompañó las fotos del antes y después fue claro y directo:

“Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, Nada de milagros Trabajo real = resultados reales. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con tu salud y confías en un programa bien estructurado”. Dr. David

Aunque no se revelaron detalles específicos de rutinas o dietas, sí quedó claro que el enfoque fue integral.

Cabe destacar que aunque la pérdida de 17 kilos de Vicente Fernández Jr es evidente, el proceso aún no termina. El propio médico dejó entrever que todavía hay objetivos por cumplir al escribir:

“Vamos por los últimos kilos”. Dr. David

Lee: Karina Ortegón, ex de Vicente Fernández Jr., es picada por araña venenosa ¿y mortal?: ¿Cuál es su estado?

¿Por qué comparan a Vicente Fernández Jr con Alejandro Fernández tras su cambio físico?

Las redes no tardaron en reaccionar. La nueva imagen de Vicente Fernández Jr generó una ola de comentarios donde muchos coincidieron en que luce sorprendentemente parecido a su hermano Alejandro Fernández, especialmente por la reducción de volumen en el rostro y la definición de facciones.

Su figura más estilizada, el rostro más marcado y el look relajado en las fotos hicieron que los fans recordaran versiones más jóvenes del llamado “Potrillo”. Incluso algunos señalaron que ahora se nota más el parecido familiar que antes pasaba desapercibido por el peso.



“Sí se pueden nomas es querer echarle ganas, mi chulo sigue por favor.”

“El tipo de mujer que tienes cuenta mucho porque se nota en el físico y en general.”

“Felicidades.”

“Felicidades con todo respeto, se ve muy bien, ese cambio es excelente.”

“Se ve más joven.”

La conversación no solo giró en torno a la estética, sino a cómo este cambio también proyecta una imagen de mayor vitalidad sobre todo ahora que ¡va a ser papá!

Mira: Filtran género del bebé de Mariana González y Vicente Fernández Jr., ¿niño o niña?

¿La hija de Vicente Fernández Jr nacerá el mismo día que don Vicente? Así fue el emotivo baby shower

Mariana González y Vicente Fernández Jr. ya se preparan para recibir a su primera hija en común y este fin de semana celebraron su baby shower, un evento íntimo que reunió a personas muy cercanas a la pareja. Aunque hubo algunas ausencias familiares, también se dieron presencias clave, como la de doña Cuquita Abarca, madre del cantante, quien no quiso perderse este momento especial.

La celebración se realizó el domingo 18 de enero en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad de don Vicente Fernández, y tuvo como temática un colorido circo. A la reunión acudieron familiares y amigos cercanos, entre ellos Alex Fernández y su esposa Alexa, quienes acompañaron a los futuros padres en esta etapa tan significativa.

Más enamorados que nunca, Mariana ha compartido que la llegada de su bebé ha fortalecido su relación con Vicente Jr. de una manera distinta y profunda. Incluso se ha comentado que el nacimiento podría coincidir con el 17 de febrero, fecha emblemática para la familia Fernández, aunque doña Cuquita expresó su deseo de que ese día siga siendo exclusivo para honrar la memoria de su esposo.