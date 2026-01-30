Eugenio Derbez reacciona a las críticas en contra de su hija con Alessandra Rosaldo por video con Vadhir: FOTO

Eugenio Derbez expresó su apoyo a su hija menor, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo, luego de que surgieran comentarios negativos sobre ella. El actor dejó constancia de su respaldo hacia su hija y de su disposición a acompañarla frente a la situación.

¿Qué dijo Eugenio Derbez tras las críticas dirigidas a su hija menor? / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Todo ocurrió después de que Vadhir Derbez publicó en su canal de YouTube un video en el que interpreta la canción “Golden” junto a su hermana menor, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. En la grabación se observa a ambos compartiendo un momento musical, una dinámica que el cantante ya mostró en otras ocasiones al incluir a su hermana en distintos contenidos.

El video registró miles de reproducciones y dio pie a numerosos comentarios. Mientras parte del público se centró en la colaboración entre hermanos, otros mensajes se enfocaron en críticas dirigidas a la menor, lo que provocó reacciones entre usuarios que señalaron que se trataba de una niña.

Ante la situación, José Eduardo Derbez se pronunció y lamentó que los comentarios se dirigieran a su hermana pequeña. El actor explicó que este tipo de experiencias influyen en su decisión de mantener a su propia hija alejada de las redes sociales, con el objetivo de resguardar su bienestar.

Eugenio Derbez, actor y productor, publicó una serie de fotos de su familia. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las críticas a su hija con Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de hace alrededor de 10 años, en las que aparecen distintos momentos de su vida familiar. En las imágenes se observan escenas cotidianas que van desde convivencias en la playa hasta instantes de descanso, capturados en distintos espacios y etapas.

Dentro de la publicación también se incluyeron fotografías donde aparece su hija menor junto a él, así como otros integrantes de la familia. Algunas imágenes muestran momentos de cercanía, como cuando están durmiendo, y otras reflejan reuniones familiares que forman parte de su archivo personal.

Entre las fotografías destaca una imagen familiar en la que aparecen Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez. La publicación se dio en un contexto en el que el actor decidió mostrar recuerdos familiares como forma de respaldo hacia su hija

“Diez años se pasaron tan rápido como este enero de 2026”, dijo el actor, productor y director mexicano.

Eugenio Derbez habló tras las críticas contra su hija menor. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó la familia Derbez ante los comentarios negativos?

Alessandra Rosaldo se pronunció sobre las críticas dirigidas a su hija y explicó cómo vive este tipo de situaciones desde su papel como madre. La cantante señaló que conoce plenamente a su hija y destacó la relación que existe entre ella y Vadhir Derbez, subrayando que comparten un vínculo cercano. “Sé perfectamente quién es mi hija, conozco sus talentos, sus capacidades. Entre Vadhir y mi hija hay una conexión hermosa, estar con ellos es derretirte de amor”, expresó la cantante ante medios.

En su declaración, la cantautora e integrante de Sentidos opuestos también se refirió al origen de los comentarios negativos que circularon en redes sociales. Además, habló sobre la forma en la que algunos usuarios canalizan sus emociones al opinar sobre una menor. “La gente solo escupe lo que trae adentro; si alguien tiene suficiente enojo, odio y frustración para esculpirlo sobre una niña, ¿qué te puedo yo decir?”, añadió.

Por su parte, José Eduardo Derbez lamentó que las críticas se dirigieran hacia una menor de edad y compartió cómo este tipo de situaciones impactan a la familia. El actor explicó que, aunque los adultos están acostumbrados a la opinión pública, el panorama cambia cuando se trata de niños. “Es bien fuerte y difícil, la gente opina mucho, meterse con menores de edad cambia la casa, nosotros estamos curtidos, pero con menores no está padre”, puntualizó el hijo de Victoria Ruffo.

