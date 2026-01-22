¿Eugenio Derbez le tiene miedo a Victoria Ruffo? Ella revela que el actor la evita: “Que ya no”

Si bien han pasado décadas desde que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron, aún siguen dando mucho de qué hablar. A lo largo de los años, ambos han despotricado en contra del otro, principalmente con relación a su único hijo, José Eduardo Derbez.

Luego de que el actor dejara claro que ya no quería hablar de su expareja, pues ya no le quiere “dar más foco”, se viraliza una entrevista de Victoria Ruffo en la que confiesa que el actor la estaría “evitando”, ¿por miedo? Esto es lo que dijo.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

La historia entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo empezó a finales de los años 80. En ese entonces, ella actuaba en ‘Simplemente María’ junto a la madre de Eugenio. Tras convivir un tiempo, comenzaron a salir y, en 1991, anunciaron la llegada de su único hijo, José Eduardo Derbez.

Se separaron en 1996. A partir de allí, comenzó la polémica. En primer lugar, ella aseguró que él le había mentido con una “boda falsa”. El actor ha negado esto diciendo que era una “fiesta temática” y que Ruffo siempre lo supo.

La custodia de José Eduardo también fue todo un tema. Y es que Victoria ganó la custodia total y, por muchos años, Eugenio no convivió con su hijo. Según el actor, esto fue un trauma para él. También la llegó a criticar por su manera de haber educado a José. En tanto que ella describía a su ex como un “padre desobligado” y tacaño.

Hubo una especie de conciliación cuando su primera nieta nació en 2024. En aquel entonces, ambos estuvieron en el hospital apoyando a su nieta. De acuerdo con Eugenio, se dieron un abrazo y prometieron mantener una relación cordial: “Ella me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’”, expresó.

Pese a esto, los malos comentarios entre las celebridades no cesaron, concluyendo así en la promesa de Eugenio de ya no hablar más de su exesposa.

¿Eugenio Derbez le tiene miedo a Victoria Ruffo?

Hace algunos meses, Victoria Ruffo tuvo un encuentro con la prensa. Como era de esperarse, le hicieron preguntas sobre Eugenio Derbez. La actriz comenzó diciendo que no dejaría de hablar de su ex, pues solo lo hace cuando los medios la cuestionan .

También confesó que el actor casi no asiste a las reuniones familiares para ver a la hija de José Eduardo. Victoria teoriza que se debe a que no la quiere ver por “miedo”.

“Lo que me pregunten. Si a mí me preguntan si es bueno, pues no, no es bueno. Si me dicen… no sé, yo digo la verdad. Él siempre está muy ocupado, casi nunca va (a las reuniones con mi nieta). Yo creo que, cuando sabe que estoy yo, tampoco, dice: ‘Mejor no’. Me tiene miedo. Me Evita Muñoz” Victoria Ruffo

Para finalizar, le aconsejó a Eugenio que dejara de evitar a los medios y respondiera las preguntas incómodas, aunque sea con un simple “no quiero hablar de eso”.

Hasta el momento, Eugenio no ha respondido a lo dicho por Victoria. No obstante, ya ha dejado claro que no quiere hablar de ella o “darle más foco”.

¿Cuál es la controversia de Eugenio Derbez y la próxima película de ‘Shrek’?

Otro tema que ha ganado relevancia en los últimos días ha sido la controversia de ‘Shrek 5’. Luego de que Eugenio Derbez confirmara su participación como el actor de doblaje del personaje ‘Burro’ y que formará parte del equipo que adaptará al español la película, Alfonso Obregón, quien le daba la voz a ‘Shrek’, confesó que no estará en la cinta.

En un video para redes sociales, Obregón explicó que se le hacía muy injusto que a él le pagaran menos que a Eugenio y por ello decidía salirse del proyecto. Su reacción tuvo opiniones divididas. Si bien algunos lo apoyaron, otros señalaron que Derbez tiene “derecho” a cobrar más por la fama que tiene.

