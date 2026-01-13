Victoria Ruffo se sincera y lanza duro dardo a Eugenio Derbez ¿hizo fuerte revelación sobre su relación?

Victoria Ruffo habló sobre la verdadera razón de su conflicto con Eugenio Derbez tras su separación, dejando claro que el problema nunca fue personal, sino la ausencia del actor en la vida de su hijo cuando era pequeño era algo que realmente le molestaba y sentía que no era bueno para su hijo.

A pesar que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se encuentran en paz y se reencontraron en el nacimiento de su nieta, la hija de José Eduardo Derbez, protagonizando uno de los encuentros más esperados de la farándula, la actriz no pudo evitar ser sincera y recordar que el actor y productor. ¿Hizo una fuerte revelación sobre su relación?

Mira: Eugenio Derbez le dice adiós a las peleas con Victoria Ruffo; envía contundente mensaje tras críticas

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez , papá de José Eduardo Derbez?

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz Victoria Ruffo explicó que jamás habló mal de Derbez frente a su hijo, pero sí le dolía la falta de constancia como padre y eso fue la razón de su pleito.

“Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá, mi bronca era que no estuvo con su hijo. Eugenio aparecía una vez al año… lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces. yo no quería eso, quería que estuviera presente con su hijo.

Según mi punto de vista, aparecer y desaparecer, era desbalancear todo”, confesó.

Ruffo señaló que cada vez que su hijo veía a su padre y luego este se iba, el impacto emocional era fuerte: “Cuando llegaba, mi hijo se desbalanceaba totalmente y me parecía pésimo para él”.

Victoria Ruffo dice que no sabe qué le vio a Eugenio Derbez / Redes sociales

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez nunca quiso ser papá

Victoria Ruffo también fue directa al acusar que Eugenio Derbez no quería ser papá y siempre priorizó su carrera.

“Eugenio se dedicó más a trabajar y siempre lo he dicho: él no quería ser papá…me sorprende que ahora está con la pequeña pero con los otros no, ahora es un excelente amigo de sus hijos, amigo, porque ya no hay que cambiar pañales ni llevarlos al doctor”, expresó.

Aun así, reconoció que nunca buscó “envenenar” a su hijo contra su padre, pues considera que “los niños no son tontos y tienen perfectamente claro quién es su papá y quién es su mamá”.

Finalmente, Ruffo dijo sentirse sorprendida para bien por la faceta paterna que su hijo José Eduardo muestra hoy con su hija menor.

“No sabes qué buen papá está siendo con ella, pasa tiempo, la cuida mucho… traes a alguien a este mundo y tienes una responsabilidad. La ama, yo la amo, tiene mucho ángel”, concluyó.

Mira: Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, y hace fuerte confesión

Eugenio Derbez pasará Navidad en familia / IG: @ederbez

¿Cómo fue el romance de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido muy polémica. Se conocieron en 1989 durante la grabación de la telenovela “Simplemente María” y mantuvieron un romance que dio como fruto a su hijo José Eduardo Derbez.

Su relación concluyó a mediados de los años 90, en medio de una separación muy comentada por los medios, incluyendo disputas legales por la patria potestad de su hijo, la cual finalmente quedó a favor de Victoria Ruffo.

Ruffo ha criticado el papel de Derbez como padre, asegurando que “nunca ha sabido serlo” y que ahora más bien se ha convertido en un compañero o amigo para su hijo.

A pesar de los años de distancia y sus diferencias, la llegada de su nieta, hija de José Eduardo, los llevó a coincidir en un hospital tras más de 20 años sin contacto. Según Eugenio Derbez y Victoria Ruffo el encuentro fue cordial y respetuoso.

Mira: Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, y hace fuerte confesión