Exnovia de José Ángel Bichir da detalles sobre la salud del actor; piden ayuda para cirugía, ¿de emergencia?

El actor mexicano José Ángel Bichir sigue causando preocupación. Y es que aún cuando ya salió del hospital, el hijo de Odiseo Bichir tiene todavía ciertos problemas de salud que deberá atender. Su exnovia reveló algunos detalles y también se supo recientemente que juntarán dinero para sus tratamientos. ¿Qué sucede con José Ángel?

¿Qué le pasó al actor José Ángel Bichir?

El actor José Ángel Bichir presuntamente habría intentado quitarse la vida dentro de un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Las distintas versiones indicaban que el actor, en un arranque, atentó contra su vida y, tras su caída, fue hallado por su vecina, quien dio aviso a los servicios de emergencia para que fuera atendido.

Ante las especulaciones sobre lo ocurrido, la madre de José Ángel Bichir habló con TVNotas para aclarar la situación y reveló que está vivo ¡de milagro!:

Es un milagro de Dios, porque desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguaran el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado. Pido que recemos para que estemos bien. Madre de José Ángel Bichir

Además, aseguró que su hijo vivía una época de angustia y preocupación, luego de no ser requerido o buscado para continuar con su carrera actoral: “Él tiene ya 2 años y medio de no trabajar, y eso, como actor, lo angustia mucho. Ha dicho: ‘¿Qué pasa?, ¿ya no voy a trabajar?’. Ha hecho castings y no se queda por el número de seguidores. No se fijan en la calidad de actor.” dijo la matriarca.

¿Esa fue la razón de su decisión?



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José Ángel Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de José Ánge Bichir, según su exnovia?

Luz Edith Rojas, exnovia de José Ángel Bichir, y una de sus amigas cercanas, compartió su preocupación en declaraciones al programa Hoy. La actriz confirmó algunas de las lesiones faciales y celebró que Bichir ya esté fuera de peligro.

Se fracturó la nariz, o sea, ya de hasta que le va a quedar más bonita. Y me parece que fue pues en la cara, entonces me le van a hacer también algo de los dientes. (...) Lo que está increíble es que ya esté fuera de peligro. Luz Edith Rojas, exnovia de José Ángel Bichir

Rojas también aprovechó para reflexionar sobre las dificultades emocionales que enfrentan quienes se dedican a la actuación, señalando que se trata de una profesión con altibajos constantes que pueden afectar la salud mental.

“ Es una carrera complicada, donde todos estamos expuestos a momentos difíciles ”, expresó.

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¿Pedirán dinero para el tratamiento del actor José Ángel Bichir?

Otro de los aspectos que ha llamado la atención en lo ocurrido con José Ángel Bichir, es la situación financiera que enfrenta la familia para cubrir los gastos médicos. Patricia Pascual, madre del actor, reveló que, tras solventar los costos iniciales de hospitalización, ahora deberán reunir dinero para las próximas cirugías.

“ Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió. Trae fractura, se tiene que operar la nariz, ponerse implantes. (...) No tenemos fecha todavía, porque primero hay que juntar dinero ”, explicó a Televisa espectáculos.

En el caso de Bichir, su madre también mencionó que el actor atravesaba una etapa complicada debido a la falta de trabajo, lo que habría influido en su estado emocional previo al accidente.

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