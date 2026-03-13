José Ángel Bichir: Así encontraron al actor en la terraza de su vecina; ¡filtran estremecedora IMAGEN!

La tarde de este 13 de marzo se encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera una noticia que involucra al actor José Ángel Bichir, quien, según reportan, habría sufrido un grave incidente en su domicilio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes difundidos por periodistas, el intérprete presuntamente habría intentado quitarse la vida al arrojarse desde el tercer piso del edificio donde vive. La situación generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y agentes de seguridad.

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¿Qué pasó con José Ángel Bichir? Reportan intento de suicidio y movilización de servicios de emergencia. / Redes sociales

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir y por qué reportan un presunto intento de suicidio?

Según información difundida por el periodista Abraham Mojica, los servicios de emergencia acudieron a un edificio ubicado sobre la calle Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente, luego de recibir un reporte de un hombre que cayó desde un nivel superior.

Abraham Mojica “Hace unos minutos personal del ERUM acudió al exterior de unos departamentos sobre calle Uxmal, colonia Narvarte Poniente, por el reporte de un hombre de 38 años de edad que se aventó desde el tercer nivel hacia la calle”.

Al llegar al lugar, las autoridades identificaron al hombre como José Ángel Bichir, actor de cine, televisión y teatro. La noticia generó preocupación inmediata debido a la gravedad del incidente.

De acuerdo con los primeros datos difundidos en redes sociales, el actor presuntamente vivía en el tercer piso del inmueble desde donde habría ocurrido la caída.

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Reportan que José Ángel Bichir fue hallado inconsciente tras presunto intento de suicidio en CDMX. / Redes sociales

¿Qué muestran las fuertes imágenes filtradas del actor José Ángel Bichir?

El caso tomó mayor relevancia cuando el periodista Carlos Jiménez, conocido en redes como C4 Jiménez, compartió fotografías que muestran al actor tras el incidente.

Según su reporte, el intérprete fue encontrado por una vecina en la terraza del inmueble. En las imágenes se le observa tirado en el suelo con lo que parece ser líquido rojo brotando de su nariz, mientras varias personas se acercan para intentar ayudarlo.

Carlos Jiménez “SE ARROJA del TERCER PISO el ACTOR JOSÉ ÁNGEL BICHIR. Así lo halló una vecina en su terraza, en la calle Uxmal en @BJAlcaldia. Agentes y paramédicos llegaron para ayudarlo. Su mamá Patricia Pascual les dijo que tomaba medicamentos. Lo llevaron al hospital Rubén Leñero”.

Las imágenes provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron preocupación por el estado de salud del actor.

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir tras ser hospitalizado?

De acuerdo con los reportes preliminares, cuando los paramédicos llegaron al lugar el actor José Ángel Bichir se encontraba inconsciente. Tras una primera valoración médica, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.

“Se encontraba inconsciente al arribo médico y fue trasladado de emergencia al hospital”.

Posteriormente se dio a conocer que fue ingresado al Hospital Rubén Leñero, donde médicos continuarían evaluando sus lesiones. Paramédicos que atendieron la emergencia habrían diagnosticado fractura de cara y abdomen agudo, lesiones que requieren valoración hospitalaria inmediata.

Por ahora no se han revelado más detalles oficiales sobre su evolución médica, mientras el agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para determinar qué ocurrió exactamente.

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¡Preocupación por José Ángel Bichir! Reportan que intentó suicidarse y fue llevado al hospital. / Redes sociales

¿Quién es José Ángel Bichir, actor de una famosa familia del espectáculo?

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 y forma parte de una de las familias más reconocidas del medio artístico mexicano.

Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los reconocidos intérpretes Demián Bichir y Bruno Bichir, lo que lo convirtió desde joven en una figura cercana al mundo del cine y la televisión.

A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos de cine, series y telenovelas. Entre sus trabajos destacan producciones como:



Matando Cabos

Morirse en domingo

Sexo y otros secretos

Tiempo final y

Los simuladores.

Durante la década de 2010 continuó consolidando su carrera con participaciones en proyectos como Cachito de cielo, la serie biográfica José José: El príncipe de la canción y diversas películas mexicanas e internacionales.