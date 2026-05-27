Alejandro Marcovich en coma: familia alerta por falsas colectas mientras su estado sigue delicado; esto sabemos

La salud de Alejandro Marcovich mantiene en alerta a los fans de Caifanes, pero ahora la preocupación creció por otro motivo. Mientras el músico continúa hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral, su familia denunció que personas ajenas estarían utilizando su nombre para pedir dinero mediante supuestas colectas y eventos falsos.

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Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, sufre derrame cerebral / Redes sociales

¿Familia de Alejandro Marcovich denuncia falsas colectas y fraude usando su nombre?

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Gabriela Martínez, esposa del exguitarrista de Caifanes, aclaró que ni ella ni sus hijos están organizando colectas para ayudar económicamente a Alejandro Marcovich.

“Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por medio de allegados hemos pedido ningún apoyo financiero”, explicó la esposa del exintegrante de Caifanes.

La familia también pidió ignorar cualquier publicación relacionada con rifas, eventos o solicitudes de dinero a nombre de Alejandro Marcovich.

“Por lo que si alguien les solicita dinero a beneficio de sus tratamientos médicos o de su salud en general hagan caso omiso. Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos”, agregó Gabriela.

La advertencia rápidamente comenzó a compartirse entre fans de Caifanes, quienes mostraron molestia por las personas que presuntamente estarían intentando aprovecharse del complicado momento que atraviesa el músico.

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¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich tras el derrame cerebral HOY 27 de mayo?

La noche del viernes 22 de mayo, la familia de Alejandro Marcovich confirmó mediante un comunicado que el exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral, ocurrido desde el pasado 19 de mayo. Desde entonces, el estado de salud de Alejandro Marcovich se mantiene delicado y con pronóstico reservado, situación que ha generado gran preocupación entre sus seguidores.

Días después de hacerse pública la noticia, Gabriela Martínez, esposa del músico, compartió una nueva actualización sobre la evolución del guitarrista. Sin embargo, el panorama no ha cambiado significativamente desde el primer reporte, lo que mantiene la incertidumbre sobre su recuperación.

“Queremos reiterar nuestro agradecimiento ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para Alejandro. Su estado de salud sigue siendo delicado y con pronóstico reservado”, expresó Gabriela Martínez.

La noticia sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich impactó especialmente a quienes crecieron escuchando a Caifanes en los años 80 y 90, etapa en la que el exguitarrista se consolidó como una pieza clave del rock mexicano y como uno de los músicos más influyentes de su generación.

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