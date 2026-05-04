Hospitalizan de emergencia a exintegrante de PXNDX; esto se sabe sobre su estado de salud tras cirugía urgente

La salud de Arturo Arredondo, exintegrante de Pxndx, encendió las alertas entre los fans del rock mexicano luego de que el propio músico revelara que fue hospitalizado de emergencia y operado durante su gira por Sudamérica. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque obligó a cancelar conciertos ya programados con su banda Desierto Drive.

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¿Por qué Arturo Arredondo, exintegrante de Pxndx, fue hospitalizado de emergencia y sometido a cirugía?

Arturo Arredondo, exintegrante de la banda Pxndx, explicó que todo comenzó como una apendicitis, un padecimiento relativamente común que, en su caso, se complicó de forma peligrosa. El diagnóstico final fue un apéndice perforado, una situación que puede derivar en peritonitis, una infección abdominal severa considerada una urgencia médica.

El músico se encontraba en Chile, como parte de una minigira por Sudamérica con Desierto Drive, cuando los síntomas empeoraron y fue necesario ingresarlo de inmediato a un hospital para someterlo a cirugía.

En un video compartido con sus seguidores, Arturo relató el momento con total franqueza y agradecimiento por la rápida atención médica que recibió.

“Me tuvieron que operar de un apéndice perforado”, declaró el músico, confirmando la gravedad del episodio.

Gracias a la intervención oportuna y a la tecnología médica disponible, los doctores lograron evitar complicaciones mayores, algo que el propio Arredondo reconoció como una verdadera fortuna dentro del mal momento.

“Es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido, porque sí era una emergencia” Arturo Arredondo

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¿Cuál es el estado de salud actual de Arturo Arredondo tras su operación de emergencia?

Tras la operación de emergencia, Arturo Arredondo se encuentra estable y en proceso de recuperación, una noticia que tranquilizó a sus seguidores luego de horas de incertidumbre. El propio artista aseguró que, aunque el episodio fue fuerte, hoy se encuentra enfocado en sanar y retomar fuerzas.

El guitarrista también se mostró conmovido por la cantidad de mensajes que recibió, reconociendo que, aunque no se considera una figura mediática constante, el cariño del público fue clave para sobrellevar el momento.

Arturo Arredondo “Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra, digo yo sé que no soy Maribel Guardia o algo, pero sí tenemos una minigira programada acá por Sudamérica y pues es la primera vez que les voy a tener que quedar mal…”

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¿Qué pasó con la gira de Desierto Drive en Sudamérica tras la hospitalización de Arturo Arredondo?

La emergencia médica de Arturo Arredondo impactó directamente en la agenda de Desierto Drive, banda con la que tenía programados conciertos en Chile, Paraguay y Ecuador. Ante la situación, la productora de los eventos emitió un comunicado confirmando la cancelación y modificación de fechas.

Chargola Pro “Lamentamos informar que el concierto tendrá una modificación en su programación debido a una situación médica imprevista quien debió ser intervenido de urgencia por apendicitis tras su llegada al país”.

La noticia generó una ola de reacciones entre los fans, quienes rápidamente inundaron las redes sociales del músico con mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y comprensión por la cancelación de los shows.

Arturo respondió de manera cercana, reafirmando que su intención es reagendar las fechas una vez que su salud lo permita.

“Nos vemos pronto por acá. Les vamos a poner las fechas a ver cómo”, dijo, manteniendo viva la esperanza de reencontrarse con su público sudamericano.

Comunicado de Arturo Arredondo

¿Quién es Arturo Arredondo, exguitarrista de Pxndx, y por qué salió de la banda?

Arturo Arredondo es un músico, guitarrista, compositor y productor mexicano, nacido el 23 de marzo de 1983 en Monterrey, Nuevo León. Es ampliamente conocido por haber sido integrante de PXNDX (Panda), una de las bandas de rock alternativo más influyentes de México en los años 2000.

Se integró oficialmente a la agrupación en 2004, en una etapa crucial para la banda, y participó en discos fundamentales como Para ti con desprecio, Amantes Sunt Amentes y Sinfonía Soledad, materiales que consolidaron el éxito nacional e internacional de Pxndx, así como múltiples premios y discos de oro y platino.

Tras el hiato indefinido de PXNDX en 2016, Arturo Arredondo continuó activo en la música. Lanzó proyectos personales como Arthur White y posteriormente formó Desierto Drive junto a exintegrantes de Pxndx, demostrando que su carrera no se detuvo tras la separación de la banda.