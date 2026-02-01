José Madero habla de la soledad a los 45 años y habla de no tener familia: Esto fue lo que dijo

José Madero, exvocalista de la banda PXNDX, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras viralizarse fragmentos de una entrevista reciente en la que habló abiertamente sobre su vida personal, el paso del tiempo y los cambios que ha experimentado a nivel emocional. Las declaraciones surgieron en un contexto de alta visibilidad para el cantante, luego de presentarse con éxito en el Estadio GNP Seguros y de generar debate en redes sociales por sus comentarios sobre los conciertos de Bad Bunny.

¿Qué dijo José Madero sobre no tener familia a los 45 años?

Durante la conversación, José Madero habló de manera directa sobre cómo enfrenta el hecho de tener 45 años y no haber formado una familia. El cantante explicó que esta situación se ha vuelto difícil de asimilar, especialmente al contrastarla con el tipo de trabajo que realiza desde hace años.

“Esta última etapa de mi vida personal está siendo difícil de aceptar ser un vato de 45 años que tiene un trabajo que es un sueño adolescente, que no tiene vida familiar, que no tiene a quién dejarle lo que está construyendo” José Madero

Madero también señaló que el entorno social que lo acompañó durante su etapa de soltería ha cambiado con el paso del tiempo. De acuerdo con su testimonio, muchas de las personas con las que compartía su día a día ahora tienen otras prioridades, como familias, compromisos y responsabilidades distintas a las suyas.

“Me encuentro en un momento donde toda la gente con la que pasaba el tiempo tiene sus propias familias, problemas, pendientes, compromisos, ya no tengo esa pandilla” José Madero

En ese mismo sentido, describió esta etapa como un periodo marcado por la soledad, tanto física como emocional, derivada de esos cambios en su círculo cercano.

¿Por qué se viralizó la entrevista de Pepe Madero en redes sociales?

El interés por la entrevista no solo se debió a las confesiones personales del cantante, sino también al contexto en el que se dieron sus declaraciones. En días recientes, José Madero ya había sido tendencia por su postura respecto a los conciertos de Bad Bunny, lo que atrajo nuevamente la atención hacia sus palabras y su visión sobre la música y el espectáculo en vivo.

El fragmento en el que habla de su vida personal comenzó a circular en distintas plataformas, donde usuarios replicaron sus frases y debatieron sobre los temas que abordó: el paso del tiempo, las expectativas de vida y la comparación con los proyectos familiares de otras personas de su generación.

La combinación entre su trayectoria como exlíder de una banda emblemática del rock alternativo mexicano, su consolidación como solista y sus recientes opiniones públicas generó que la entrevista se retomara desde distintos ángulos, tanto personales como profesionales.

¿Qué opinó José Madero sobre los conciertos de Bad Bunny?

Otro de los puntos que volvió a colocar a José Madero en la conversación digital fue su opinión sobre los conciertos de Bad Bunny. El cantautor habló del tema durante una charla con Javier Paniagua en un pódcast, donde relató su experiencia al asistir a un show del artista puertorriqueño en el Estadio BBVA en 2022.

Según explicó, durante gran parte del espectáculo Bad Bunny se encontraba solo en un escenario de gran tamaño, acompañado en algunos momentos por bailarines o actores que recreaban distintos ambientes, como una playa. Sin embargo, Madero señaló que no observó músicos interpretando instrumentos en vivo durante el evento.

“Estaba él solo en un escenario enorme durante una hora. En algunos momentos aparecían bailarines o actores, simulando una playa gigante, pero no vi un solo músico”. José Madero

A partir de esa experiencia, el exvocalista de PXNDX comentó que, desde su perspectiva, la ausencia de ejecución instrumental en vivo modifica la naturaleza del evento. “Esto no es un concierto, esto literalmente es un show”, afirmó durante la conversación.

Madero también hizo una comparación generacional al señalar que, en su análisis, los adolescentes que actualmente asisten a los espectáculos de Bad Bunny, en décadas pasadas, habrían preferido conciertos de bandas como Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Blink-182 o Nirvana, donde la interpretación musical en vivo tenía un papel central.

