José Madero: Tras traición a su amigo de PXNDX confiesa que fundó la banda solo para “ligar morras”

José Madero, ex vocalista de Pxndx, soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta: confesó que fundó la banda regia con un objetivo muy claro, pero nada profundo… “ligar morras”. Sí, así como lo lees. Nada de revolución social, ni crítica al sistema, ni letras con conciencia. Su motivación era conquistar chicas. Esta revelación, hecha en una entrevista con el youtuber Javier Paniagua, encendió las redes y abrió un intenso debate sobre la autenticidad de su música.

¿Por qué José Madero dice que fundó Pxndx para “ligar morras”?

Durante una charla con el creador de contenido Javier Paniagua, José Madero soltó una confesión que nadie esperaba. El cantante regio, conocido por ser el rostro de Pxndx, admitió que sus primeras canciones no nacieron de una necesidad de protesta o reflexión, sino de una intención mucho más personal.

“No empecé en la música por querer llevar la luz hacia las injusticias del gobierno con la sociedad. No empecé por ahí”, dijo Madero con total sinceridad. Y cuando se le preguntó directamente por su verdadera motivación, respondió sin rodeos: “Porque le quería gustar a las morras. No hay nada más honesto que eso”.

El entrevistador reconoció que tal vez esa honestidad fue clave en el éxito de la banda: “Tal vez por eso funcionó la banda, porque era honesto”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Algunos fans aplaudieron la sinceridad del cantante, mientras que otros se sintieron decepcionados al descubrir que las letras que marcaron su adolescencia no tenían un trasfondo más allá del deseo de conquistar.

Madero, por su parte, no se arrepiente. Reconoce que en sus primeros años como compositor no tenía la madurez suficiente para abordar temas complejos como la política o el activismo social. “No tenía la madurez ni el conocimiento para hacer una canción de esa madre”, dijo al referirse a problemáticas como la crisis migratoria.

¿Cómo ha evolucionado José Madero como artista solista tras separarse de Pxndx?

Desde la disolución de Pxndx, José Madero ha construido una sólida carrera como solista, alejándose poco a poco del estilo que lo hizo famoso. Hoy, sus letras abordan temas más profundos, y su música ha madurado junto con él.

El propio Javier Paniagua reconoció que Madero se ha atrevido a tocar temas sociales en sus nuevas canciones, algo que el cantante confirmó. Y el reto más grande está por venir: José Madero se presentará el próximo año en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un recinto con capacidad para más de 60 mil personas. Este concierto marcará un antes y un después en su carrera como solista, consolidando su lugar en la escena del rock mexicano.

¿Qué pasó entre Pepe Madero y Arturo Arredondo, exintegrantes de PXNDX?

La confesión de Madero coincidió con la reaparición de un viejo rumor que involucra a su excompañero Arturo Arredondo. Según el periodista Michelle Rubalcava, la amistad entre ambos terminó abruptamente cuando Arredondo descubrió que su esposa le habría sido infiel con Madero.

Rubalcava relató que Vicky, entonces pareja de Madero, fue quien destapó el escándalo. Ella habría enviado a Arturo mensajes, fotos y videos comprometedores que confirmaban la traición. “Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida”, resumió el comunicador.

Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente los hechos, Rubalcava aseguró que contactó a Arredondo para obtener su versión. La respuesta del guitarrista fue enigmática, pero para muchos, reveladora:

“¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso… No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos” Arturo Arredondo

¿Por qué PXNDX nunca volvió a reunirse?

PXNDX, también conocida como Panda, marcó a toda una generación con su estilo irreverente y letras introspectivas. Con siete discos de estudio y una base de fans que se extendió por toda Latinoamérica, la banda se despidió oficialmente en 2016 con un último concierto en Bogotá.

Desde entonces, los rumores sobre un reencuentro han sido constantes. En 2020, incluso se habló de una gira de regreso, pero Madero fue tajante: “No estoy enterado de ningún reencuentro; esa etapa está superada”.

Con el tiempo, los fans comenzaron a entender que no se trataba solo de diferencias musicales. Las revelaciones sobre conflictos personales, como el presunto engaño entre Madero y la esposa de Arredondo, dejaron claro que la ruptura fue más profunda de lo que parecía.

La traición habría fracturado por completo la relación entre los exintegrantes, haciendo imposible cualquier intento de reconciliación. Y aunque los seguidores siguen soñando con verlos juntos de nuevo, la realidad parece apuntar a que PXNDX no volverá.