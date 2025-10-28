¿Pepe Madero destruyó PXNDX? Aseguran que le habría bajado la esposa a su excompañero y ¡No hubo reencuentro!

Una explosiva revelación acaba de poner de cabeza a los fans de PXNDX y al rock mexicano. Según el periodista Mich Rubalcava, Arturo Arredondo presuntamente habría sido traicionado por su esposa y su mejor amigo: Pepe Madero, vocalista de la banda. Este escándalo explicaría por qué los músicos jamás volvieron a reunirse, pese a los constantes rumores de reencuentro.

¿Qué pasó entre Pepe Madero y Arturo Arredondo, exintegrantes de PXNDX?

Todo comenzó tras la reciente presentación de Christian Nodal en Monterrey, donde invitó a Pepe Madero al escenario. El gesto, que revivió la carrera del cantante ante miles de espectadores, también desenterró viejas heridas entre los exmiembros del grupo. De acuerdo con Rubalcava, la amistad entre Pepe y Arturo terminó de forma abrupta luego de que el segundo presuntamente descubriera una supuesta infidelidad entre su esposa Mónica y el vocalista.

“Eran súper amigos, íntimos (…) Arturo se casó con Mónica después de muchos años de relación, tuvieron un hijo. Felices, salían en pareja Mónica, Arturo, Pepe y su novia, Vicky” Mich Rubalcava

El periodista reveló que Vicky, la entonces novia de Madero, presuntamente fue quien se habría dado cuenta de la traición, al notar que la relación entre su pareja y la esposa de Arredondo presuntamente era “demasiado cercana” y con evidente complicidad.

Según el periodista, fue Vicky presuntamente quien le habría enviado a Arturo las conversaciones supuestamente comprometedoras entre su esposa y Pepe, incluyendo videos y fotos. La situación habría terminado con el supuesto enfrentamiento entre ambos músicos y la ruptura total de su amistad. “Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida”, contó Rubalcava. Tras eso, Madero desapareció, bloqueó a todos y nunca dio la cara.

¿Qué dijo Arturo Arredondo sobre la supuesta infidelidad de su esposa con Pepe Madero?

Luego de que el rumor se hiciera público, Mich Rubalcava contactó directamente a Arturo Arredondo, quien prefirió mantenerse reservado. El exguitarrista de PXNDX no negó los hechos, pero tampoco quiso confirmarlos abiertamente. Su respuesta, sin embargo, dejó mucho que pensar:

“¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso” Arturo Arredondo

Posteriormente, agregó una frase que muchos interpretaron como una confirmación indirecta: “No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos”.

El músico pidió también respeto por su familia, asegurando que ellos no tienen culpa de nada. “Solo pido respeto por la privacidad de mi familia”, concluyó. Estas declaraciones bastaron para que los fans dieran por hecho que el escándalo es real y que el reencuentro de PXNDX se volvió una posibilidad remota.

¿Por qué PXNDX, la famosa banda de rock, nunca volvió a reunirse?

PXNDX, también conocida como Panda, marcó una generación completa con su estilo irreverente y letras existenciales. Durante más de una década, la banda fue uno de los pilares del rock alternativo en español, con siete discos de estudio y miles de seguidores en Latinoamérica. Su último álbum, Sangre fría (2013), y su concierto final en Bogotá en 2016, cerraron un ciclo glorioso.

Desde entonces, los rumores de un reencuentro han sido constantes. En 2020 se especuló sobre una gira del regreso, pero Pepe Madero fue contundente: “No estoy enterado de ningún reencuentro; esa etapa está superada”. Ahora, con las recientes revelaciones, los fanáticos comprenden por qué el vocalista no quiere volver a compartir escenario con sus antiguos compañeros.

La traición presuntamente entre Madero y Arredondo habría roto definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación, no solo a nivel profesional, sino también personal. Y aunque los demás miembros del grupo han continuado con proyectos individuales, como Desierto Drive o carreras solistas, el nombre de PXNDX sigue siendo sinónimo de nostalgia y drama.

¿Quién es Pepe Maderoy por qué sigue siendo tan polémico?

José Madero Vizcaíno, mejor conocido como Pepe Madero, nació el 1 de septiembre de 1980 en Monterrey, Nuevo León. Se convirtió en una figura clave del rock alternativo en Latinoamérica gracias a PXNDX y más tarde como solista. Su voz y letras lo llevaron a la cima con himnos como Los malaventurados no lloran, Cita en el quirófano y Narcisista por excelencia.

Tras la separación del grupo, lanzó su carrera solista con el álbum Carmesí (2016), seguido por proyectos más introspectivos como Noche, Alba, Psalmos y Giallo. Además, es escritor y podcaster, reconocido por su estilo directo y su personalidad tan carismática como controversial. Sin embargo, su nombre ha estado constantemente envuelto en polémicas, y este nuevo escándalo con su excompañero podría ser el más fuerte de todos.

¿Qué fue de Arturo Arredondo tras PXNDX?

Por su parte, Arturo Arredondo, también conocido como Arthur White, nació el 23 de marzo de 1983 en Monterrey. Se unió oficialmente a PXNDX en 2005 y fue pieza clave en el sonido que catapultó al grupo al éxito.

Tras la disolución, formó la banda Desierto Drive y cofundó Negro Pasión, una tienda de merchandising para artistas latinoamericanos.