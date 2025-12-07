Harry Potter y Draco Malfoy: un reencuentro que revive magia ¿y rivalidad? ¡Así lucen 14 años después!

Se armó el momento que los Potterheads soñaban: Daniel Radcliffe y Tom Felton se encontraron en Nueva York durante la proyección de Merrily we roll along, y el fandom perdió la compostura. Entre abrazos, Broadway, y declaraciones que derriten a cualquiera, este reencuentro a 14 años del final de la saga fue puro fan service… y un recordatorio de que la magia de Harry Potter nunca se apaga.

Mira: Muere creador de los escenarios de Harry Potter, tras años enfrentando dura enfermedad neurodegenerativa

Harry Potter Hermione y Ron en Harry Potter y la cámara secreta / IMBD

¿Por qué Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencontraron en Nueva York y qué pasó en esa proyección de Broadway?

Daniel Radcliffe y Tom Felton, los icónicos Harry Potter y Draco Malfoy de la saga cinematográfica, se reencontraron el 1 de diciembre en Nueva York durante la presentación especial en cines de la grabación de Merrily we roll along, el clásico musical de Stephen Sondheim que Radcliffe protagonizó en Broadway en 2023. El encuentro, cargado de nostalgia, emoción y guiños al universo de Harry Potter, llegó 14 años después del estreno de la última película de la saga y encendió a los fans que no tardaron en compartir fotos, reacciones y teorías sobre una futura colaboración.

El momento fue doblemente significativo: por un lado, Radcliffe sigue brillando en los escenarios neoyorquinos con proyectos desafiantes y multipremiados; por el otro, Tom Felton regresó al mundo mágico desde el teatro, interpretando nuevamente a Draco Malfoy en la obra ‘Harry Potter and the Cursed Child’, escrita por Jack Thorne, que amplía la historia original y pone el foco en los hijos de Harry y Draco. La química entre ambos fuera de pantalla demostró que, aunque sus personajes fueron enemigos en Hogwarts, la amistad real se mantiene intacta.

Lee: Harry Potter: Visions of magic, espectáculo, por primera vez en México: de qué trata, estreno y famosos

¿Qué dijeron Daniel Radcliffe y Tom Felton sobre su amistad, Broadway y cómo se inspiran mutuamente?

Aunque en las películas Harry y Draco se enfrentaban sin descanso, Daniel Radcliffe y Tom Felton han mantenido una relación cercana y respetuosa a lo largo de los años. Felton ha sido transparente al reconocer la influencia de Radcliffe en su salto a Broadway, y así lo dijo en Good Morning America:

“He aprendido algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway”. Tom Felton

La respuesta de Radcliffe fue tan honesta como encantadora, también en el programa: “Es una locura. Tom es mayor que yo, siempre fue el chico genial de niño. Es increíble que me considerara una inspiración para algo. Es muy tierno”.

Radcliffe, entusiasmado por ver a su amigo brillar en ‘The cursed child’, agregó: “Estoy súper emocionado de que esté en esto, de que esté actuando en Broadway y de que esté haciendo el espectáculo. Es realmente encantador”.

Por si te lo perdiste: Actriz de Harry Potter asegura que le queda poco tiempo de vida y comparte dolorosa confesión

¿Cómo regresó Tom Felton al universo de Harry Potter?

El regreso de Tom Felton como Draco Malfoy en Harry Potter and the cursed child ha causado sensación en Broadway y reactivó búsquedas relacionadas con Draco Malfoy Broadway, obra Cursed Child Nueva York, Tom Felton regresa a su personaje y obra del universo Harry Potter.

Felton se convirtió en el primer actor del elenco original en retomar su papel dentro de una producción oficial posterior a las películas. La obra, escrita por Jack Thorne, continúa la historia original explorando la vida de los hijos de Harry y Draco, lo que ha fortalecido el interés del público por esta nueva etapa del “niño que vivió”.

Durante la séptima temporada de funciones en Nueva York, Felton revive momentos icónicos como la frase: “¿Tienes miedo, Potter?”, uno de los diálogos más recordados del personaje.

El impacto ha sido enorme: durante la semana de Acción de Gracias, la producción superó los 3.150.000 dólares en taquilla, consolidándose como uno de los espectáculos más sólidos de Broadway. Además, como parte de su regreso al mundo mágico, Felton encendió el Empire State Building, gesto simbólico que enloqueció al fandom.

¿Por qué es importante el reencuentro de Daniel Radcliffe y Tom Felton para el legado de Harry Potter?

Lejos de apagarse, el fenómeno de ‘Harry Potter’ sigue expandiéndose con nuevas producciones y formatos. HBO ya trabaja en una serie que reimagina la historia con nuevo elenco, reforzando el futuro del Wizarding World en plataformas de streaming y acercando la saga a audiencias jóvenes que se suman a los veteranos del fandom. Entre los nombres confirmados destaca Dominic McLaughlin, quien dará vida a Harry Potter en esta versión televisiva. El actor se dijo emocionado en BBC News:

“Fue un poco surrealista, la verdad, porque he sido un gran fan de Harry Potter desde que era pequeño”. Harry Potter

La producción está programada para estrenarse en 2027, y ya generó altas expectativas por el potencial de profundizar en arcos narrativos que el cine dejó fuera, actualizar el lenguaje visual para la era del streaming y renovar el entusiasmo por Hogwarts, sus casas, sus criaturas y sus duelos. Con el reencuentro de Daniel Radcliffe y Tom Felton como combustible emocional, y Broadway como la imagen vigente de ambos el legado de Harry Potter no solo se mantiene: se multiplica.

Así fue el gran reencuentro: