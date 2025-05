Actriz de Harry Potter asegura que le queda poco tiempo de vida y comparte dolorosa confesión

Miriam Margolyes, la entrañable actriz que dio vida a la profesora Sprout en la saga de ‘Harry Potter', ha generado gran conmoción entre sus fans tras realizar una serie de confesiones sobre su delicado estado de salud y su futuro en la actuación.

En una entrevista con el periódico The Times, la británica de 84 años reveló que siente que el final está cerca, lo que ha llevado a reflexionar sobre su vida y su carrera.

Con la honestidad y el humor que la caracterizan, Margolyes habló abiertamente sobre el deterioro físico que enfrenta, sus dolencias diarias y el profundo amor que mantiene por los escenarios, a pesar de las adversidades. Sus palabras han tocado el corazón de miles que crecieron viéndola en la pantalla grande, donde también destacó en películas como ‘Babe, el puerquito valiente’ o ‘La edad de la inocencia’.

Miriam Margolyes actriz de Harry Potter revela sus padecimientos y la razón por la que considera le quedan poco tiempo de vida. / Redes sociales

¿Por qué Miriam Margolyes asegura que le queda poco tiempo de vida?

En su entrevista, la actriz fue clara al expresar que es consciente de que su tiempo es limitado: “Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida —y probablemente muera en los próximos cinco o seis años, si no antes—, me resisto a dejar la actuación.

Es una alegría enorme. Anhelo interpretar papeles que no me confinen a una silla de ruedas, pero simplemente no tengo la fuerza suficiente”, confesó.

Estas palabras reflejan que Margolyes siente que por sus temas de salud y por su avanzada edad no le queda mucho tiempo para seguir actuando.

¿Qué problemas de salud tiene Miriam Margolyes?

La actriz, que fue la profesora Sprout, parte de Hogwarts junto con la profesora McGonagall de la película de Harry Potter ha sido transparente sobre sus padecimientos. A lo largo de su vida ha enfrentado estenosis espinal, artritis y reumatismo, enfermedades que afectan su movilidad y generan dolor crónico. También está enferma del corazón. En 2023, fue sometida a una delicada cirugía de reemplazo de válvula aórtica por una de origen bovino.

“Ahora tengo un corazón de vaca. Bueno, no todo el corazón. Me reemplazaron una válvula aórtica por una de vaca… pero te ahorra una cirugía a corazón abierto, que sería mucho más invasiva”, dijo en el pódcast Table Manners de Jessie y Lennie Ware.

A pesar del éxito de la operación, Margolyes declaró que sigue viviendo con dolor y depende de bastones, andador y un scooter de movilidad para desplazarse. Incluso ha estado internada por infecciones pulmonares y confiesa que su dieta poco saludable empeoró su condición.

Miriam Margolyes actriz de Harry Potter revela sus enfermedades / Redes sociales

¿Qué personaje interpretó Miriam Margolyes en las películas de Harry Potter?

Margolyes interpretó a la profesora Pomona Sprout, jefa de la Casa Hufflepuff y profesora de Herbología en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Su personaje apareció principalmente en ‘Harry Potter’ y la cámara secreta’ y tuvo una breve aparición en ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ – Parte 2. Su actuación es recordada entre los fans de la saga.

Ellos son actores de la saga de Harry Potter que han muerto:

Actor/Actriz Personaje interpretado Año de fallecimiento Maggie Smith Minerva McGonagall 2024 Vicky Córdova La señora gorda 2024 Michael Gambon Albus Dumbledore (2º actor) 2023 Robbie Coltrane Rubeus Hagrid 2022 Helen McCrory Narcissa Malfoy 2021 Paul Ritter Eldred Worple 2021 Verne Troyer Griphook (1ª película) 2018 Robert Hardy Cornelius Fudge 2017 Sam Beazley Profesor Everard 2017 John Hurt Garrick Ollivander 2017 Hazel Douglas Bathilda Bagshot 2016 Terence Bayler El Barón Sangriento 2016 Alan Rickman Severus Snape 2016 David Ryall Elphias Doge 2014 Derek Deadman Tom (El Caldero Chorreante) 2014 Dave Legeno Fenrir Greyback 2014 Roger Lloyd-Pack Barty Crouch Sr. 2014 Peter Cartwright Elphias Doge (otra versión) 2013 Richard Griffiths Vernon Dursley 2013 Eric Sykes Frank Bryce 2012 Alfred Burke Armando Dippet 2011 Jimmy Gardner Ernie Prang 2010 Timothy Bateson Kreacher (voz) 2009 Richard Harris Albus Dumbledore (1º actor) 2002