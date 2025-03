Actriz de Harry Potter abre cuenta de contenido exclusivo ¡para pagar sus deudas!

El universo de Harry Potter está en el ojo del huracán, pero esta vez no es por una nueva película o libro, sino de la decisión de una de sus actrices de abrir una cuenta de contenido exclusivo para mayores de edad.

Se trata de Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en la saga cinematográfica y que ahora incursiona en la plataforma de contenido exclusivo debido a problemas financieros.

Te puede interesar: Muere actor de ‘Harry Potter’ y ‘Doctor Who’ a los 63 años; así fue como lo despidió su esposo

La actriz quiere generar más ingresos / Instagram

Jessie Cave: De Harry Potter a página de contenido exclusivo

En una reciente entrevista en el podcast ‘Before we break up again’ de ‘Entertainment weekly’, Jessie Cave reveló que ha decidido abrir una página para compartir contenido “muy sensual”. Sin embargo, aclaró que no será material explícito, sino contenido fetichista enfocado en su cabello.

La noticia ha sorprendido a los fans de ‘Harry Potter’, quienes recuerdan su participación en la cinta ‘Harry Potter y el príncipe mestizo’ y las dos partes de ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’.

Pese a que la saga le dio reconocimiento internacional, la actriz confesó que su estabilidad económica no ha sido la mejor y que necesita nuevas fuentes de ingresos.

“Pese a la fama, las oportunidades económicas no siempre han estado a la altura. Esta nueva etapa no solo es para ganar dinero, sino también para reconectar conmigo misma”, comentó.

Mira: Confirman a Paapa Essiedu como Snape en la adaptación de Harry Potter de HBO Max; usuarios enfurecen

La actriz de Harry Potter abrirá un perfil de contenido exclusivo para ganar dinero / Instagram

La reacción de los fans y el futuro de Jessie Cave en la actuación

Como ha sucedido con otros actores de ‘Harry Potter’, la fama no siempre garantiza estabilidad económica a largo plazo. Pese a haber participado en eventos y convenciones de la saga, Jessie Cave explicó que sus oportunidades laborales han sido esporádicas y que la situación económica la llevó a buscar alternativas.

La noticia ha generado un debate en redes sociales, donde algunos seguidores de ‘Harry Potter’ han mostrado apoyo a la actriz, mientras que otros se han sorprendido por su decisión.

No obstante, Cave ha dejado claro que esta plataforma le permitirá explorar una nueva faceta como creadora y al mismo tiempo, mejorar su situación económica.

Con esta nueva etapa, Jessie Cave se une a la lista de actrices que han encontrado en la plataforma de contenido exclusivo una plataforma para reinventarse y conectar con sus seguidores desde otra perspectiva.

Puedes ver: Actor de Harry Potter demanda al hospital por negligencia médica tras la muerte de su esposa