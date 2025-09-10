Muere creador de los escenarios de Harry Potter, tras años enfrentando dura enfermedad neurodegenerativa

El mundo del cine se despide de uno de sus arquitectos más visionarios. Stuart Craig, el diseñador de producción que dio vida al universo de Harry Potter, quien murió el 7 de septiembre de 2025 a los 83 años, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson.

Su familia informó que murió en casa, rodeado de sus seres queridos, tras 14 años luchando contra la enfermedad de Parkinson, la cual le fue diagnosticada hace 14 años.

“Nuestro amado esposo y padre, profundamente querido y respetado, no solo fue conocido por su talento, sino también por su bondad. Nos conmueve saber cuántas vidas tocó. Vivirá en nuestros corazones para siempre”, compartió su familia en un comunicado al diario The Guardian.

Stuart Craig fue un diseñador de producción y director artístico británico que trabajó con como director producción en las 8 películas de Harry Potter. / IMDB

¿De qué murió Stuart Craig, diseñador de producción de Harry Potter?

Stuart Craig murió a los 83 años el 7 de septiembre de 2025 en su hogar en Windsor, Berkshire, Reino Unido. Su muerte fue consecuencia de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, con la que luchó durante 14 años.

Tras su muerte, David Heyman, productor de la saga de Harry Potter, reveló a un medio británico: “Stuart Craig fue uno de los más grandes diseñadores de producción que trabajaron en el cine. También era el hombre más amable, generoso y solidario. Tenía un gusto exquisito y un maravilloso sentido de la narrativa. Además, poseía la extraordinaria habilidad de sacar lo mejor de todos los que lo rodeaban. Fue un privilegio trabajar con él y estar en su órbita”.

¿Quién fue Stuart Craig y cuál fue su trayectoria en el cine?

Nacido en Norwich, Inglaterra, el 14 de abril de 1942, Stuart Craig se formó en el Royal College of Art y comenzó su carrera en el cine en la década de 1960.

Según IMDB,Stuart Craig fue un diseñador de producción y director artístico británico, reconocido por su trabajo en películas como The English Patient (1996).

Sin duda su trabajo más destacado fue diseñar los escenarios de las 8 películas de Harry Potter, comenzando con Harry Potter y la piedra filosofal en 2001. En todas fue director de producción. Las ocho películas de la saga son

Harry Potter y la piedra filosofal (2001) – Dirigida por Chris Columbus

Harry Potter y la cámara secreta (2002) – Dirigida por Chris Columbus

Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) – Dirigida por Alfonso Cuarón

Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) – Dirigida por Mike Newell

Harry Potter y la Orden del fénix (2007) – Dirigida por David Yates

Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) – Dirigida por David Yates

Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1 (2010) – Dirigida por David Yates

Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 2 (2011) – Dirigida por David Yates



A lo largo de su carrera, recibió 11 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó tres: por Gandhi (1982), Dangerous Liaisons (1988) y The English Patient (1996). Además, obtuvo 16 nominaciones al BAFTA, con tres victorias.

