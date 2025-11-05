¿José Madero se retira tras infidelidad con esposa de un excompañero de Pxndx?: “Estoy en un momento oscuro”

El cantante y compositor José Madero, exvocalista de PXNDX, ha sorprendido a sus seguidores al confesar que atraviesa una etapa emocionalmente complicada. En una entrevista con el periodista musical Javier Paniagua, el regiomontano habló con franqueza sobre su actual relación con la música, el desgaste de las giras y la posibilidad de tomarse un descanso indefinido de los escenarios. ¿Por el escándalo de presunta infidelidad?

¿Hubo una infidelidad que rompió la amistad entre Arturo Arredondo y Pepe Madero, exintegrantes de PXNDX?

Recientemente, el periodista Michelle Rubalcava revivió una vieja polémica que habría puesto fin a la relación de amistad entre José Madero y Arturo Arredondo, ambos exmiembros de la banda PXNDX. Según relató, la ruptura entre los músicos se originó cuando Arredondo descubrió que su esposa supuestamente le había sido infiel con Madero.

Rubalcava comentó que, en ese tiempo, Pepe mantenía una relación sentimental con una mujer llamada Vicky, quien fue la primera en enterarse de lo sucedido. De acuerdo con el periodista, ella decidió revelar la situación a Arturo y le envió mensajes, fotografías y videos comprometidos que habrían servido como prueba del engaño.

Pepe Madero y Arturo Arredondo exintegrantes de PXNDX

Tras conocer los hechos, Arredondo habría confrontado directamente a Madero, quien optó por distanciarse del resto de sus excompañeros y romper todo tipo de contacto con ellos. “ Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida ”, resumió Rubalcava durante su intervención.

El comunicador también afirmó que se comunicó con el propio Arturo Arredondo para conocer su versión. Aunque el guitarrista prefirió no entrar en detalles, su respuesta fue interpretada por muchos como una confirmación implícita del rumor.

¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso…No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Arturo Arredondo

Con estas declaraciones, el misterio en torno al presunto conflicto entre los exintegrantes de PXNDX volvió a captar la atención del público, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente los hechos.

¿José Madero se retira de la música tras escándalo de infidelidad?

Durante la entrevista con el periodista musical Javier Paniagua, el cantante José Madero reconoció que, aunque su carrera atraviesa un momento de consolidación y sus conciertos se mantienen con entradas agotadas, a veces se siente desconectado de su propio arte. “ Sí hace falta que alguien me lo recuerde,porque de repente se pierde un poco la motivación o la brújula ”, expresó.

El músico explicó que, tras el lanzamiento de su más reciente sencillo, experimentó una falta de entusiasmo inusual.

Esa sensación de vacío lo llevó a reflexionar sobre el sentido de su trabajo. Sin embargo, aseguró que el cariño del público sigue siendo su mayor fuente de energía. “ Una motivación fuerte para mí es la cara de la gente en los shows. Me toca ver a mucha gente llorar, y ahí digo: eso es ”, comentó.

Durante esos días, Madero se cuestionó profundamente sobre su estilo de vida y la pérdida de su espacio personal: “No estoy disfrutando esto. No tengo vida propia ni personal, estoy dedicado al 100% a esto”.

Se acumula todo y yo no estoy en un momento emocional muy estable, estoy en un momento medio oscuro de mi vida. José Madero

Madero dejó claro que, aunque la música sigue siendo su refugio, necesita tiempo para reconectar con la pasión que lo ha mantenido activo durante más de dos décadas, ya que desea no llegar al punto en el que él “se rompa”.

A pesar del escándalo reciente, su probable “retiro” momentáneo responde más a una idea de “descanso” por el tiempo que le dedica a la música, y no al tema de la infidelidad.

¿Por qué PXNDX, la icónica banda de rock, nunca volvió a reunirse?

PXNDX (o simplemente Panda) dejó una huella imborrable en toda una generación gracias a su estilo provocador, letras introspectivas y actitud rebelde. A lo largo de más de diez años de carrera, el grupo se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock alternativo en español, con siete álbumes de estudio y una base de seguidores que se extendió por toda Latinoamérica. Su último trabajo, Sangre fría (2013), junto con su concierto de despedida en Bogotá en 2016, marcó el cierre de una era.

Desde entonces, las especulaciones sobre un posible reencuentro no han cesado. En 2020, incluso surgieron versiones sobre una gira de regreso, pero el vocalista José ‘Pepe’ Madero fue tajante al desmentirlo: “ No estoy enterado de ningún reencuentro; esa etapa está superada ”, declaró. Con el paso del tiempo y las recientes revelaciones sobre conflictos personales entre los integrantes, los seguidores comienzan a entender las verdaderas razones detrás de la negativa del cantante.

La presunta traición entre Madero y Arturo Arredondo, su excompañero y guitarrista, habría fracturado por completo su relación, imposibilitando cualquier intento de reconciliación, tanto profesional como amistosa. Este distanciamiento marcó un punto sin retorno para la agrupación.

