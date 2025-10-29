¿Pepe Madero le bajó la esposa a integrante de PXNDX? Exmánager de la banda da detalles de la infidelidad

En los últimos días, José Madero, conocido por muchos como Pepe Madero, ha sido señalado de, presuntamente, haber traicionado a Arturo Arredondo, exmejor amigo e integrante de PXNDX. Se dice que, supuestamente, la esposa de Arredondo lo engañó con el cantante; siendo esta la posible razón por la que los músicos no se han vuelto a reunir.

En medio del escándalo, Fernando Salinas, primo de Arturo Arredondo y exmánager de PXNDX, confirma la infidelidad y da detalles de la misma. Esto fue lo que dijo.

¿Cómo fue la supuesta infidelidad de la esposa de Arturo Arredondo, integrante de PXNDX, con Pepe Madero?

Hace poco, el periodista Michelle Rubalcava recordó cómo la amistad entre Pepe Madero y Arturo Arredondo habría terminado de forma abrupta luego de que este último se enterara de que su esposa le había sido infiel con el cantante.

Señaló que, en aquel entonces, Pepe estaba en un romance con una chica llamada Vicky. De acuerdo con el comunicador, la mujer fue la primera en enterarse de la situación y decidió decirle a Arredondo lo que estaba pasando. Le habría mandado conversaciones comprometedoras, así como fotos y videos.

Tras saber de todo esto, Arturo habría confrontado a Pepe, quien simplemente optó por alejarse de sus excompañeros de agrupación y bloquearlos: “Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida”, mencionó.

Michelle también se puso en contacto con el propio Arturo Arredondo. El músico no quiso hablar del tema. No obstante, muchos consideraron su respuesta como una confirmación del asunto.

“¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso…No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos”, expresó.

¿Qué pasó entre Pepe Madero y la esposa de Arturo Arredondo? ¡Habla el exmánager!

Todo este asunto ha causado mucha polémica en redes sociales. Los fans de Pepe Madero no han dudado en defenderlo y recordar que, en su momento, el exmánager de PXNDX afirmó que la separación de la banda fue por temas económicos y no por “morras”.

Ante esto, Fernando Salinas, exrepresentante y primo de Arturo Arredondo, explicó que esa declaración la dio antes de la infidelidad. También aseguró que sigue molesto por lo “mal amigo” que fue Madero.

“Dije eso durante las épocas de la banda y se grabó ese pódcast antes de que pasara esto. No me arde lo que haga él con su carrera. Me arde lo mal amigo que fue con mi primo, no te confundas. Nadie de los tres necesita de él para vivir chin…” Exmánager de PXNDX

También contó que, si bien Pepe cortó con Vicky en 2011, regresaron cuando ella se divorció, volviéndose a separar cuando se enteró de la infidelidad: “Dejen de buscar justificar algo que fue real”.

Cabe destacar que, hasta el momento, Pepe Madero no se ha pronunciado ante este escándalo. Su última publicación en redes sociales data de hace 4 días y tan solo es un agradecimiento al público de Chile tras su concierto en ese país.

¿Quién es Arturo Arredondo, examigo de Pepe Madero?

Arturo Arredondo es un músico, compositor y productor mexicano, conocido por haber sido guitarrista y vocalista del grupo PXNDX. Originario de Monterrey, nació el 3 de marzo de 1983. Actualmente, tiene 42 años.

Se unió al grupo en 2005 y formó parte de él hasta su separación, en 2016. En 2018, formó Desierto Drive junto a Ricardo Treviño (bajista de PXNDX) y Kross (baterista).

Según reportes, sigue casado con Mónica, pese a la infidelidad, y tiene tres hijos con ella. Luego de que el tema resurgiera, el músico ha pedido respeto y privacidad para su familia, afirmando que nunca fue su intención crear un escándalo con todo esto.

