Jesús Navarro de Reik es hospitalizado de emergencia y cancela conciertos: ¿qué le pasó?

Jesús Navarro, vocalista de Reik, alarmó a sus fans al compartir fotos desde el hospital con electrodos en la cabeza y someterse a una tomografía. Tras cancelar dos shows en Washington, DC y Mashantucket, CT, explicó que no podía mantenerse de pie ¿qué fue lo que le paso? ¿Habrá reembolso? ¡Esto es lo que se sabe.

Jesús Navarro, vocalista de Reik

¿Qué le pasó a Jesús Navarro y por qué fue al hospital?

Jesús Navarro, vocalista de Reik, encendió las alarmas al publicar imágenes desde el hospital en sus historias de Instagram, donde se le observa con electrodos en la cabeza mientras era sometido a estudios médicos, entre ellos una tomografía. El propio Chuy Navarro acompañó una de las postales con el mensaje sarcástico “Sunday fun”, algo que de inmediato disparó preguntas y mensajes de apoyo de sus seguidores, preocupados por su estado de salud.

Aunque el cantante no detalló el diagnóstico detrás de las imágenes, sí pidió calma con un breve: “No se asusten”. Más tarde, el intérprete de “Yo quisiera” amplió el mensaje y aclaró: “Se ve todo más aparatoso de lo que está. Estoy bien. No puedo contestar todo ahorita pero agradezco cada mensaje que llega”. Con esto, Jesús dejó claro que, pese a lo aparatoso de los estudios, se encuentra estable y enfocado en recuperarse.

¿Por qué Reik canceló sus conciertos en Washington y Estados Unidos?

La preocupación por la salud de Jesús Navarro comenzó incluso antes de que aparecieran las fotos del hospital. Un día antes, la banda Reik había anunciado la cancelación de dos conciertos en Estados Unidos, lo que sorprendió a los seguidores que ya tenían boletos.

Las presentaciones programadas eran:

7 de marzo – Washington, DC (DAR Constitution Hall)

8 de marzo – Mashantucket, Connecticut (Foxwoods Resort Casino)

En un comunicado oficial, la agrupación explicó que la decisión se tomó por recomendación médica, debido a una afección en la voz del cantante.

La agrupación también expresó su tristeza por no poder presentarse ante el público.

“Nos rompe el corazón no poder estar con ustedes esta noche y la de mañana”. Reik

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Navarro, vocalista de Reik, tras la tomografía?

En redes sociales, Jesús Navarro subrayó que, aunque el proceso parecía impactante, él se sentía bien y agradecía las muestras de cariño.

Lo que sí compartió es que no podía ni mantenerse de pie, motivo por el que no salió al escenario. En sus historias escribió: “A las personas que viajaron a Washington hoy les pido perdón desde el corazón”. Más adelante añadió un mensaje que mostró la dimensión del problema físico del momento y el respeto por su audiencia:

“Nadie en el equipo se toma mover un show a la ligera, porque entendemos que no solo locales vienen a vernos. Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”. Jesús Navarro

Con el corazón en la mano, Jesús explicó que la cancelación fue inevitable: “estaba, de verdad, fuera de mis manos. Por eso cancelamos con tan poco tiempo de anticipación. De verdad me regreso a casa con el corazón triste de no poder cumplir este compromiso con ustedes, pero súper pilas para recuperarme y seguir tocando y cantando en vivo para ustedes”. El objetivo del cantante es claro: recuperarse por completo y volver a los escenarios junto a Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín lo antes posible.

¿Cuándo serán las nuevas fechas de Reik y cómo pedir reembolso por Ticketmaster?

La propia banda confirmó que las nuevas fechas para los shows reprogramados serán:

Washington, DC → 1 de mayo

Mashantucket, CT → 3 de mayo

Además, los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Si alguien no puede asistir, el comunicado indica que deberán seguir las instrucciones del correo de Ticketmaster o contactar el punto de venta para solicitar el reembolso correspondiente. Es decir, no perderás tu dinero si no puedes acudir en mayo; solo hay que gestionar el trámite por los canales oficiales.

Este fue el comunicado completo que compartió Reik con sus seguidores:

Mientras tanto, los seguidores de Jesús Navarro y Reik permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud, esperando que el cantante se recupere pronto para continuar con la gira.