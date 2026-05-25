Alejandro Marcovich sigue grave HOY 25 de mayo: su hija reaparece y rompe el silencio con desgarrador mensaje

La salud de Alejandro Marcovich mantiene en alerta al mundo del rock mexicano. El guitarrista, exintegrante de Caifanes, permanece hospitalizado en estado delicado, y aunque su familia ha sido reservada, un mensaje reciente encendió la esperanza entre sus seguidores. Fue su hija Bela Marcovich quien decidió hablar y agradecer el apoyo que han recibido en uno de los momentos más difíciles.

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Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, sufre derrame cerebral / Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, y por qué está hospitalizado en terapia intensiva?

El estado de salud de Alejandro Marcovich se volvió tema de conversación tras darse a conocer que el músico sufrió un derrame cerebral. De acuerdo con un comunicado difundido por el músico César Huesca, el exintegrante de Caifanes fue trasladado de emergencia a un hospital el pasado 19 de mayo.

Comunicado sobre la salud de Alejandro Marcovich “Lamentamos informarles que el pasado 19 de mayo por la noche, el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral, por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”.

El mismo comunicado confirmó la gravedad de la situación, señalando que el guitarrista permanece en terapia intensiva:

“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado. Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”. Comunicado sobre la salud de Alejandro Marcovich

Desde entonces, la salud de Alejandro Marcovich ha sido motivo de incertidumbre, ya que su familia no ha compartido actualizaciones médicas detalladas, manteniendo discreción sobre su evolución.

Mientras tanto, conciertos y compromisos profesionales han sido cancelados, en espera de su recuperación.

Alejandro Marcovich, comunicado / Redes sociales

¿Qué dijo Bela Marcovich sobre el estado de salud de su padre Alejandro Marcovich tras el derrame cerebral?

Bela Marcovich, hija de Alejandro Marcovich, compartió un mensaje en Instagram que rápidamente se volvió viral entre fans del guitarrista y del rock en español. Con un tono sincero y profundamente humano, la hija de Alejandro Marcovich agradeció el respaldo que han recibido.

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá”, escribió al inicio de la publicación.

Estas palabras, relacionadas directamente con la salud de Alejandro Marcovich, reflejan la dimensión del cariño que el músico ha sembrado durante décadas. Además, Bela acompañó el mensaje con fotografías familiares inéditas donde aparece junto a su padre y su hermano Diego Marcovich, mostrando momentos íntimos y cotidianos.

En el mismo mensaje, la joven resaltó el lazo especial entre Alejandro Marcovich y su público:

“Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto”. Bela Marcovich

La publicación culmina con una frase que conmovió profundamente: “Te amamos papá”.

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¿Quién es Alejandro Marcovich, guitarrista de Caifanes, y por qué es figura clave del rock mexicano?

Hablar de la salud de Alejandro Marcovich también implica recordar la enorme huella que ha dejado en la música. El guitarrista es una figura esencial del rock mexicano, especialmente por su etapa con Caifanes.

Su estilo, caracterizado por la fusión de rock progresivo, sonidos latinos y arreglos experimentales, ayudó a definir una generación completa. Canciones emblemáticas de Caifanes llevan su sello creativo y su distintiva forma de tocar la guitarra.

Alejandro Marcovich nació en Buenos Aires, Argentina, pero desarrolló gran parte de su carrera en México, país donde incluso estudió Física en la UNAM y música en instituciones especializadas. Además de su trabajo con Caifanes, colaboró con artistas como Celso Piña, Kenny & Los Eléctricos y Leonardo de Lozanne.

También fue parte de proyectos como Las Insólitas Imágenes de Aurora y Leviatán, consolidándose como un músico versátil, compositor y productor.

Su talento lo llevó incluso al cine, participando en bandas sonoras, y fue reconocido con el premio “Nuestro Rock” como mejor guitarrista.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandro Marcovich y su historial médico a lo largo de los años?

La actual crisis médica no es el primer reto que enfrenta Alejandro Marcovich. Su historial de salud incluye episodios importantes que han marcado su vida.

En 2010, el guitarrista fue diagnosticado con un tumor cerebral, lo que lo llevó a someterse a una cirugía neurológica compleja. Afortunadamente, la operación fue exitosa y pudo retomar su carrera tiempo después.

Años más tarde, en 2022, enfrentó un diagnóstico de cáncer de próstata. Tras un tratamiento especializado, logró estabilizarse, lo que le permitió continuar con su actividad musical.

Hoy, el estado de salud de Alejandro Marcovich vuelve a ser delicado tras el derrame cerebral que lo mantiene hospitalizado. Aunque el panorama es reservado, el apoyo del público y el mensaje de su familia han traído un rayo de esperanza.