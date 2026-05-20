Montserrat Oliver habla del estado de salud de Yolanda Andrade y ¿da mal pronóstico?: “Quiere tirar la toalla”

La salud de Yolanda Andrade sigue preocupando a sus seguidores y colegas. En esta ocasión, Montserrat Oliver, su gran amiga, dio detalles del estado de salud actual de la conductora, algo que parece... no es alentador. ¿Qué dijo exactamente?

Montserrat Oliver le dio la bienvenida a una programa más sin Yolanda. / YT

¿Qué enfermedades padece la conductora Yolanda Andrade?

La salud de Yolanda Andrade ha preocupado recientemente. Y es que después de compartir públicamente que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace tiempo, un nuevo padecimiento la acompaña.

A través de sus redes sociales, Yolanda Andrade publicó un mensaje que no tardó en viralizarse. Aunque anteriormente ya había hablado sobre los problemas de salud que enfrentaba, en esta ocasión volvió a llamar la atención: “ Dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura ”, compartió Yolanda.

La conductora señaló que fue diagnosticada con neuralgia del trigémino, un padecimiento que numerosos especialistas consideran entre los más dolorosos que existen.

A esto se suma una reciente fractura de costilla, información compartida por Mayte Lascurain, ya que la conductora estuvo presente en un concierto de Pandora:

Desafortunadamente no la pudimos bajar a las primeras filas había muchas escaleras y muchos cables, y tampoco estábamos en la labor de incomodar a nadie. Trae una costilla rota, la íbamos a tener que cargar. Mayte Lascurain

Yolanda compartió información sobre su neuralgia, mientras difundía un video relacionado con enfermedades que provocan intensos dolores físicos. Cabe señalar que ambos padecimientos no tienen cura.

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Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la salud de su amiga, Yolanda Andrade?

Durante una charla con la prensa, durante un evento deportivo, la conductora Montserrat Oliver dejó ver la preocupación que siente por la ausencia de su compañera en el programa que ambas conducen desde hace años.

Aunque reconoció que hay días en los que su amiga logra sentirse mejor y retomar algunas actividades, también admitió que las recaídas continúan presentándose de forma inesperada:

Hoy no está muy bien, hoy platiqué con ella y hoy no está muy bien. Se le juntó todo. Hay días buenos y días malos. Montserrat Oliver

Además, Montserrat también agregó que los diagnósticos dados por los doctores no son alentadores, motivo por el que Yolanda a veces ya está cansada y “quisiera tirar la toalla": “ Pierde las ganas de estar, es cansado, es mucho sufrimiento, es muy cansado. La comprendo que haya días que quiera tirar la toalla ”, dijo Monsterrat.

Montserrat no entró en más detalles, pero aseguró que ella seguirá apoyando a su gran amiga, pues recuerda todo lo que Yolanda hizo por ella.

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¿Cuál es la trayectoria de Yolanda Andrade en televisión?

Yolanda Andrade es una conductora y actriz mexicana reconocida por su estilo irreverente, sentido del humor y larga trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Uno de sus primeros proyectos importantes fue su participación en telenovelas y programas de variedades producidos por Televisa. A lo largo de su trayectoria trabajó en producciones como:



Yo no creo en los hombres ,

, Buscando el paraíso y,

y, Las secretas intenciones.

Su carrera creció aún más cuando comenzó como conductora, formando una icónica dupla con Montserrat Oliver, gracias a programas como MoJoe y posteriormente Montse y Joe, donde ambas destacaron.

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