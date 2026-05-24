¿'El Perro’ Bermúdez fuera del Mundial 2026? Narrador se contagió de un virus durante vuelo: ¡Esto dijo!

El histórico narrador deportivo mexicano Enrique ‘el Perro’ Bermúdez sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un complicado problema de salud que lo obligará a alejarse temporalmente de las transmisiones deportivas. La noticia entristeció a sus fans, y la pregunta que más se repiten es: ¿Llegará al mundial?

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez hospitalizado / Redes sociales

¿Cómo anunció Enrique ‘el Perro’ Bermúdez que tiene un problema de salud?

Fue a través de sus redes sociales, que Enrique ‘el Perro’ Bermúdez confirmó que no podrá participar en la narración de la Final del Clausura 2026 ni en los próximos encuentros amistosos de la Selección Mexicana debido a una enfermedad respiratoria que afectó severamente su voz.

El conductor de 74 años explicó que contrajo un virus durante un viaje y que los síntomas avanzaron rápidamente hasta dejarlo prácticamente afónico:

“ Aguas hay que seguir utilizando mascarilla en los aviones ”, señaló ‘el Perro’ Bermúdez.

La noticia causó preocupación entre aficionados del futbol y seguidores del cronista, considerado una de las voces más emblemáticas del deporte en México.

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Enrique ‘el Perro’ Bermúdez hospitalizado / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que padece Enrique ‘el Perro’ Bermúdez?

En el mensaje que Enrique ‘el Perro’ Bermúdez compartió a sus seguidores en redes sociales, el narrador señaló que fue diagnosticado con “Rinosinularingobronquitis infecciosa”, una enfermedad respiratoria que afecta distintas zonas del sistema respiratorio:

Agarré un virus que me provoco, Rinosinularingobronquitis infecciosa y me dejo fuera de la final y los 3 partidos de @miseleccionmx. Enrique ‘el Perro’ Bermúdez

El problema principal para el cronista ha sido la afectación en la garganta, ya que perdió casi por completo la voz, una herramienta indispensable para su trabajo frente a los micrófonos.

Su presencia en el Mundial 2026 parece no estar en riesgo, ya que en el mismo mensaje el comunicador comentó que regresará para el gran torneo: “ Al dejarme afónico, ni hablar a esperar el mundial!! ”, dijo Enrique.

Por el momento, Enrique Bermúdez permanece lejos de los micrófonos, pero sus seguidores esperan que pueda estar pronto de regreso.

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Aguas hay que seguir utilizando mascarilla en los aviónes, agarre un virus que me provoco, Rinosinularingobronquitis infecciosa y me dejo fuera de la final y los 3 partidos de @miseleccionmx

al dejarme afonico, ni hablar a esperar el mundial!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) May 21, 2026

¿Qué es la rinosinularingobronquitis infecciosa y qué síntomas presenta?

La enfermedad mencionada por Enrique ‘el Perro’ Bermúdez no es comúnmente conocida, aunque especialistas señalan que se trata de una infección respiratoria que combina inflamación en varias áreas del aparato respiratorio: nariz, senos paranasales, laringe y bronquios.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran congestión nasal, tos persistente, dolor de garganta, ronquera, fiebre y dificultades para respirar.

Uno de los efectos más delicados ocurre cuando la inflamación alcanza la laringe y las cuerdas vocales, ya que puede provocar pérdida parcial o total de la voz, tal como ocurrió con el famoso comentarista deportivo.

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