Enrique ‘el Perro’ Bermudez revela: “La electricidad en mi corazón estaba fallando. Tengo ganas de vivir”

Hace unas semanas, causó gran alarma la noticia de que Enrique ‘el Perro’ Bermúdez había sido internado de emergencia en Miami, donde radica desde hace 10 años.

Días después, a través de X , comentó que tuvo un episodio crítico de presión arterial y agua en los pulmones, y que todo resultó en una insuficiencia cardíaca.

El cronista deportivo nos platica: “Fue un gran susto, totalmente inesperado. Mis hijos habían venido a verme porque nos íbamos a ir todos a Orlando a disfrutar de unas vacaciones. Ese día en la noche comencé a sentir que me faltaba el aire. Mi esposa me dijo que fuéramos al hospital, pero yo no quería. Sin embargo, ella me insistió tanto que fuimos y, gracias a Dios que así fue, porque si no, no se los estaría platicando”.

“Una ambulancia me llevó al hospital alrededor de las 10 de la noche y, como a las 2 de la mañana, se me subió la presión a 225/198. Los doctores no podían creer esos números. Entraron como 10 médicos corriendo. Me equilibraron la presión y me llevaron a un cuarto de terapia intermedia. Ahí estuve 4 noches”. ‘el Perro’ Bermudez

“La electricidad de mi corazón estaba fallando y me dio una neumonía. Tenía mucha agua en los pulmones que se debió a que el corazón no estaba bombeando suficiente sangre. Estuve en riesgo de muerte. Me pusieron unas mangueritas en la nariz para respirar oxígeno. Aun así me empezó a faltar el aire. Apreté el botón rojo de emergencia. Afortunadamente recibí una gran atención médica”.

“Llevo 5 años con hipertensión, pero con medicina la he tenido controlada. Además, hace 8 meses me detectaron prediabetes”, comentó.

“Ahora están tratando mi insuficiencia cardíaca. Andan viendo si es necesario hacer una pequeña operación que consiste en quemar la parte (de mi corazón) que está mal para que la electricidad empiece a funcionar. En el último de los casos, me pondrían un marcapasos”. Enrique ‘el Perro’ Bermudez

“Debo bajar de peso, comer saludable, cuidar el consumo de sal para evitar la retención de líquidos y que no me vuelva a pasar lo de los pulmones. Me están dando anticoagulantes para evitar que se hagan coágulos y se vayan a los pulmones, a la cabeza, al cerebro y que puedan provocar un derrame. Me dieron medicamento para orinar más y evitar que el líquido se quede en riñones y pulmones”, mencionó.

Enrique ‘el Perro’ Bermudez ya tiene listo su testamento tras estar en riesgo de perder la vida

“En estos momentos tan difíciles me encomendé a Dios para que me ayudara. Tengo un nietecito de 1 año y aún tengo muchas ganas de vivir”, dijo.

Ya tiene preparado su testamento: “Hace unos meses, mi esposa y yo fuimos a definir unos documentos legales en caso de fallecimiento: La herencia. Antes de esto no había pensado en la muerte. Ahora, con lo que viví, hay más posibilidades de que llegue. El doctor me ha dicho que tratándose bien puede ser reversible, y tengo esa esperanza y fe”, finalizó

Enrique ‘el Perro’ Bermudez, legendario cronista de futbol, está por cumplir 50 años de trayectoria

Inició su carrera en 1976 como narrador de futbol en Televisa. Ahí se convirtió en uno de los comentaristas más icónicos con sus célebres frases: “Tirititito”, “Zambombazo” y “Donde las arañas tejen su nido”, entre otras.

Entre sus logros históricos está el haber narrado 12 Copas mundiales.

En 2014 comenzó a trabajar para Univisión Deportes. En 2019 volvió a Televisa con la fusión de Televisa y Univisión, pero salió en septiembre pasado.

¿Qué es la insuficiencia cardíaca ?

De acuerdo con la página Medline Plus, la insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo como: fatiga, tos, dificultad para respirar, hígado inflamado, hinchazón de pies y tobillos, entre otros.

