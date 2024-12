Enrique ‘el Perro’ Bermúdez: Su estado de salud tras su hospitalización de emergencia

El pasado lunes 16 de diciembre, el legendario comentarista deportivo Enrique ‘el Perro’ Bermúdez fue ingresado de emergencia a un hospital tras sufrir una severa crisis de salud.

Los hechos ocurrieron mientras se disputaba la gran final del fútbol mexicano, el domingo 15 de diciembre. La noticia conmocionó al mundo deportivo y encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes de inmediato expresaron su preocupación a través de redes sociales.

Horas antes de que se difundiera la noticia de su hospitalización, Bermúdez compartió una reflexión en su cuenta de X (antes Twitter) que tomó un carácter premonitorio para muchos: “La vida es una llama, que enciende y apaga con la voluntad de Dios”, escribió a las 11 de la mañana del mismo lunes. Este mensaje generó una oleada de comentarios positivos y buenos deseos para su pronta recuperación.

Mensaje de ‘el Perro’ Bermúdez / Captura de pantalla

Un diagnóstico preocupante: Insuficiencia cardiaca para Enrique Bermúdez

Tras horas de incertidumbre, Enrique ‘el Perro’ Bermúdez reapareció en redes sociales el martes 17 de diciembre para tranquilizar a sus seguidores y explicar lo sucedido. En su mensaje, reveló que su ingreso al hospital se debió a un episodio crítico con presión arterial extremadamente elevada de 225/198, además de agua en los pulmones.

“Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud. Tuve un episodio muy peligroso, con presión arterial 225/198 y agua en los pulmones, que controlaron en el hospital. Después de varios estudios, resulté con insuficiencia cardiaca”, compartió el narrador.

Bermúdez también explicó que, aunque no será necesario operar su corazón por el momento, deberá seguir un estricto plan médico que incluye cambios en su alimentación y un programa de ejercicio. Asimismo, mencionó que si no se observan mejoras significativas, podría requerir un marcapasos para tratar la arritmia.

“Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón. Tendré que modificar mi alimentación, seguir un plan médico y continuar con el ejercicio que siempre he hecho. Si esto no da resultado, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia. Nunca había tenido problemas con mi motor”, declaró el comentarista.

La insuficiencia cardiaca es una afección seria que implica que el corazón no bombea sangre de manera eficiente, lo que puede derivar en complicaciones si no se trata adecuadamente. El caso de Bermúdez subraya la importancia de monitorear la salud cardiovascular, especialmente en personas que llevan un ritmo de vida agitado.

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez mensajes en X / X

¿Además de la salud, se retira del micrófono?

La hospitalización de ‘el Perro’ Bermúdez ha generado preguntas sobre su futuro en el mundo de la narración deportiva. Aunque en septiembre anunció su salida de Televisa tras más de 40 años de trayectoria, el comentarista dejó en claro que planea seguir trabajando en proyectos relacionados con el deporte.

“Los ciclos se acaban en este 2024, pero las puertas se abren para seguir este hermoso camino llamado vida. Gracias a Univisión y TUDNUSA, TUDNMEX por ser parte de mi recorrido”, escribió en redes sociales. Además, reiteró que el Mundial de Qatar 2022 fue su último como narrador principal, marcando el fin de una era en su carrera.

En sus propias palabras, Bermúdez expresó que su retiro no significa el fin de su presencia en el deporte, sino un cambio de rumbo para explorar nuevas oportunidades que le permitan mantenerse activo.

“La vida me ha enseñado que cada día es un regalo. Ahora, más que nunca, estoy enfocado en cuidarme y en disfrutar cada momento. El micrófono siempre será parte de mi vida, pero también estoy listo para nuevos desafíos”, declaró.

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez hospitalizado / Redes sociales

El legado de Enrique ‘el Perro’ Bermúdez

Enrique Bermúdez no solo es una de las voces más icónicas del fútbol mexicano, sino también un referente que ha marcado generaciones con su estilo único y sus emblemáticas frases. Su compromiso con el deporte y su pasión por la narración lo han llevado a convertirse en un ejemplo de perseverancia y profesionalismo.

Su reciente crisis de salud ha servido como un recordatorio de la importancia de cuidar el bienestar personal, incluso para figuras tan activas como él. Mientras sigue recuperándose, sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo, deseando que pronto vuelva a brillar con su característico estilo en el mundo del deporte.

