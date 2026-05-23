Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer por segunda vez, hizo estremecedora revelación: “Otra vez”

La cantante Kylie Minogue, una de las artistas más conocidas a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores tras revelar que fue diagnosticada con cáncer por segunda ocasión. Ante esto, miles de comentarios surgieron en redes sociales como apoyo, pero... ¿cuándo sucedió?

Kylie Minogue / Redes sociales

¿Cuándo anunció Kylie Minogue que fue diagnosticada con cáncer?

La reciente confesión hecha por Kylie Minogue forma parte de su nuevo documental para Netflix, donde la artista abre aspectos íntimos de su vida personal y profesional, incluyendo una batalla de salud que decidió mantener lejos del ojo público.

Reconocida mundialmente por éxitos como ‘Can’t get you out of my head’, la estrella de 57 años compartió que atravesó este difícil proceso en privado, algo muy distinto a lo ocurrido en 2005, cuando su diagnóstico de cáncer de mama se hizo público, impactando a nivel internacional.

Ahora, la intérprete revela este nuevo aspecto de su vida que pocos conocieron. ¿Qué más contó?

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Kylie Minogue revela segundo diagnóstico por cáncer / IG: kylieminogue

¿Por qué Kylie Minogue no quiso revelar su diagnóstico de cáncer?

En el adelanto del documental, compuesto por tres episodios, Kylie Minogue explicó en su documental, que recibió un segundo diagnóstico de cáncer a principios de 2021. A diferencia de la primera ocasión, decidió no hacerlo público y enfocarse completamente en su recuperación.

“ Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude mantenerlo en secreto… No como la primera vez ”, declaró al medio.

La artista confesó que el miedo volvió a hacerse presente cuando recibió la noticia, sobre todo porque ya conocía lo complejo y emocionalmente desgastante que puede ser enfrentar la enfermedad.

Aunque evitó profundizar sobre el tipo de cáncer o el tratamiento que siguió, sí dejó claro que atravesó momentos de incertidumbre y angustia. Posteriormente, dio tranquilidad a sus fans, asegurando que ya se encuentra libre de la enfermedad:

Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca. Kylie Minogue

Kylie Minogue explicó que, tras vivir la exposición mediática de su primer diagnóstico hace más de dos décadas, la segunda vez que enfrentó la batalla sintió la necesidad de proteger su intimidad.

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¿Quién es Kylie Minogue y cuáles son sus canciones más conocidas?

Kylie Minogue es una cantante, actriz y compositora australiana considerada una de las figuras más importantes del pop internacional.

Su salto a la fama llegó en la década de los 80 gracias a la serie australiana Neighbours, producción que la convirtió en una celebridad en Oceanía y posteriormente le abrió las puertas de la música.

A nivel mundial se convirtió en una reconocida cantante gracias al lanzamiento del álbum Fever en 2001, proyecto que incluyó el exitoso sencillo Can’t get you out of my head, canción que se convirtió en uno de los mayores himnos pop del siglo XXI.

A lo largo de su carrera, Kylie ha vendido millones de discos, ganado premios internacionales y realizado giras mundiales. Además de la música, también ha trabajado en cine, televisión y moda.

Aquí algunas de sus canciones más famosas:



Can’t get you out of my head,

Love at first sight,

Spinning around,

All the lovers,

Slow y,

In your eyes.

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