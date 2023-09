Kylie Minogue regresa a la música con Tension su décimosexto álbum de estudio

Seguramente si eres millennial recordarás que por allá del lejano 2001 sonaba en todas partes La-la-la-la-la-la-la-la, I just can’t get you out of my head, se trataba del súper hit de la australiana Kylie Minogue. Sin duda este tema la catapultó a la fama internacional, literalmente la veíamos (oíamos) hasta en la sopa.

Y ahora está de regreso a la música con Tension su decimosexto álbum de estudio. Se trata de una grabación que promete sacar nuestros mejores pasos de baile con ritmos electrónicos. Muestra de ello son los dos singles que nos ha dado como probadita de este material discográfico.

Padam Padam es la primera canción que pudimos disfrutar. Se trata de una grabación disco-pop que se lanzó el mayo pasado y a pocos días de su estreno en nuestro país logró posicionarse en el número 12 de la lista de canciones más escuchadas. El segundo tema es Tension y es un viaje directo a la nostalgia pues tiene elementos del house de los 90’s combinado con música electrónica.

El nuevo disco estará disponible este 22 de septiembre en todas las plataformas digitales.

¿Quién es Kylie Minogue?

Minogue saltó a la escena musical en 1988 con su álbum Kylie y desde entonces no ha parado de producir música. Esto la ha hecho acreedora de múltiples premios entre los que destacan el Grammy a la Mejor Grabación Dance, el MTV Video Music Award a la mejor coreografía y varios MTV Europe Music Awards, entre otros.

Se ha codeado con los grandes de la música. A lo largo de más de 30 años de carrera artística ha tenido colaboraciones con distintos cantantes entre los que destacan Robbie Williams con quien cantó Kids, Years and Years con el tema A second to midnight y hasta ha cantado en español a lado de Laura Pausinni y Miguel Bosé.

Además, en su camino se cruzó con Britney Spears pero no para unir sus talentos. La australiana grabó antes que la “Princesa del pop” Toxic. Sin embargo, descartó lanzar este tema como sencillo por lo que posteriormente sus productores lo ofrecieron a Spears y el resto es historia. Recordemos que por esta canción Britney ganó su único Grammy hasta el momento.

Kylie Minogue estrena nuevo álbum / Instagram



Kylie Minogue. “Toxic era potencialmente mía y no lo noté. Fui muy tonta. Por estupidez no me quedé con la canción. Britney Spears hizo un trabajo fantástico y no pudo haber tenido el mismo resultado conmigo”.

Respecto a su vida personal es bastante discreta, ha sabido llevar una carrera musical prácticamente libre de escándalos. Kylie, además de cantante, es empresaria y desde hace unos años tiene una marca de vinos que vende en Europa y, desde el año pasado, en los Estados Unidos. En este país iniciará el próximo noviembre una residencia en Las Vegas.