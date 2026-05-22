Ricky Martin vive minutos de terror en pleno concierto: lo atacaron con gas lacrimógeno, ¡lo desalojaron! VIDEO

Ricky Martin vivió momentos de terror durante uno de sus conciertos y hasta tuvo que ser evacuado, ¿qué le pasó al cantante de Fuego de noche, nieve de día? Te contamos los detalles.

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¡Momentos de angustia para Ricky Martin! Así fue el ataque que frenó su show. / Redes sociales

¿Dónde fue el concierto de Ricky Martin?

El concierto de Ricky Martin se realizó en Podgorica, capital de Montenegro, donde el cantante presentó un repertorio que reunió algunos de los temas más reconocidos de su carrera. Durante la noche, el artista apareció ante el público montenegrino para interpretar canciones que han marcado distintas etapas de su trayectoria musical.

Para celebrar el 20 aniversario de la independencia de Montenegrom Entre los temas que formaron parte del espectáculo estuvieron “Livin’ la Vida Loca”, “María”, “She Bangs” y “Nobody Wants to Be Lonely”, canciones que fueron coreadas por los asistentes a lo largo de la presentación. El concierto avanzó entre cambios de ritmo y momentos en los que el cantante interactuó con el público desde el escenario.

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¿Qué pasó con Ricky Martin en Montenegro? Así fue el incidente que detuvo su concierto. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ricky Martin en su concierto en Montenegro?

El concierto de Ricky Martin se detuvo momentáneamente luego de que un asistente presuntamente lanzara gas lacrimógeno mientras el cantante se encontraba sobre el escenario. La situación provocó movimiento entre los asistentes y obligó a activar medidas de seguridad dentro del recinto, según un comunicado compartido por Róndine Alcalá, responsable de prensa del artista.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”. Róndine Alcalá.

Tras el incidente, el intérprete y su equipo dejaron el escenario mientras personal de seguridad y autoridades locales trabajaban para controlar la situación y verificar las condiciones dentro del lugar. El concierto permaneció suspendido durante algunos minutos mientras se realizaban las revisiones correspondientes.

“Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presente.”, agregó Alcalá.

Además, reiteró que “aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de forma segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”.

Cuando el cantante volvió al escenario, el cantautor dijo: “Una hermosa celebración. Regresé porque ustedes son increíbles, muchas gracias. Los amo”.

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Ricky Martin tuvo que abandonar el escenario tras un incidente que desató tensión entre los asistentes durante su show en Montenegro. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Ricky Martin?

Luego del incidente registrado en el concierto de Ricky Martin, el equipo del cantante informó que tanto el artista como las personas que lo acompañan se encuentran en buen estado y también agradeció las muestras de apoyo que recibieron tras lo ocurrido durante la presentación.

“Ricky Martin su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro”, señaló la oficina del cantante boricua.

También se confirmó que la agenda profesional del puertorriqueño no tendrá modificaciones tras el incidente registrado en el inicio de la etapa europea de su gira. Luego de retomar el concierto esa misma noche, el cantante continuará con los compromisos ya programados en distintos países por Europa.

“El artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales, según lo previsto”, puntualizó la oficina, así que, afortunadamente, todo quedó en un susto.

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