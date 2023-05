Rebecca de Alba asegura no ser “vocera de nadie” al preguntarle sobre el caso de Ricky Martin y su sobrino

Rebecca de Alba y Rikcy Martin durante siete años protagonizaron uno de los romances más sonados, ahora pide ya dejar eso en el pasado.

La historia de amor de Ricky Martin y Rebecca de Alba comenzó a principios de la década de 1990 y siete años después, su amor se terminó optando por ponerle fin a su relación.

Desde entonces, ambos se han tenido un gran cariño y respeto al hablar sobre su pasado juntos; sin embargo, pareciera que Rebecca quiere que la prensa ya de vuelta de hoja al pasado y no se le siga preguntando por él.

Y es que en días recientes la también presentadora de television mexicana, fue abordada por la prensa y fue cuestionada sobre la reciente demanda que el sobrino de Ricky Martin interpuso en su contra por presunto abuso sexual y por lo cual su nombre es titular de diferentes medios.

Rebecca de Alba de inmediato reaccionó molesta por las preguntas de los reporteros, por lo que de manera tajante respondió que no era la vocera de ningún artista como para que le estén preguntando cosas así.

“Les voy a decir la verdad, yo no soy vocera de ningún artista ni soy vocera de ningún programa. Yo soy Rebecca de Alba, que me apasiona la conducción, que yo decido en qué proyectos estar, cuando me preguntan de otras personas porque creen que son cercanas a mí o son personas que no conozco tanto, no soy vocera de ningún canal ni de estos artistas”, comentó la famosa presentadora.

Rebecca de Alba no pudo evitar enojarse luego de ser cuestionada por Ricky Martin.

/ Instagram: @ricky_martin / @dealbarebecca

De forma inmediata, la prensa cambio de tema para enfocarse en los proyectos personales de Rebecca de Alba, así como de preguntarle si asistiría al concierto de El Sol de México. Dónde la respuesta fue un “sí" pero para sorpresa de todos, confesó que su asistencia es por invitación personal y no porque ella buscará ir a ver a Luis Miguel.

“Ya me invitaron, no tengo que buscar nada, a mí me han invitado y siempre voy porque es la voz… es El Sol de México, y tiene una voz cada vez, creo yo, en la gira pasada que fui a dos conciertos, espectacular”, confesó sin detallar cómo fue la comunicación con el cantante.